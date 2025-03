Señalamos uno por uno a los periodistas de la foto de la vergüenza: «¡Manada de orcos lameculos!»

En ‘El Pentagrama’ de este viernes 28 de febrero -la tertulia más caliente de la Red- el temazo no puede ser otro que los periodistas miserables del Congreso de los Diputados.

Sí, esos que salen portando cartelitos contra reporteros de verdad como Bertrand Ndongo o Vito Quiles, pero que son rehenes de María Llapart (laSexta) y Carlos Cué (El País), y son cobardes -no sea que se vayan a quedar sin su chupipandi del Parlamento- y son necios porque además hacen su trabajo de pena: jamás una pregunta para molestar al poder o fiscalizarlo, sí a preguntas sobre canciones preferidas de ministros, ¿eh María Llapart?

Alfonso Rojo se explica a la perfección y con todo lujo de detalles. Estos tipos son unos miserables y los que les siguen, a lo sumo, unos pichaflojas:

«Hay un proceso de deterioro constante del periodismo español sobre todo en los últimos diez años. A mí esto me ha sorprendido porque al que sepa un poco de periodismo, le tiene que doler que Bertrand haga la pregunta que ellos no se atreven a hacer o no pueden hacer. Y segundo, son sectarios, no les faltan ganas de colgar a esta gente de un palo, solo les faltan fuerzas. A mí no me sorprende la actitud de los más sectarios, sino de los periodistas pichaflojas, de El Mundo, de COPE, de Onda Cero, de ABC, de El Debate…»