Sánchez ha ganado con su FRAUDE ELECTORAL: «Siempre ganan los hombres de INDRA»

Arrancamos este ‘Conspirafobia’ de 2 de marzo sobre elecciones fraudulentas en España. Y lo hacemos con Luis María Pardo, presidente de Iustitua Europa, que se presentó a las elecciones europeas, y sobre ello es tajante: «Sí, son fraudulentas».

«Tuvimos el día de las elecciones un cúmulo de irregularidades y vimos que no se respeta la ley electoral con respecto de la apertura de actas. ¿A qué modelo debería ir España? En España la Junta Electoral Central saliente en enero de 2025 hizo una instrucción en la que reflejó que había emitido una circular al ministerio del Interior para que se digitalizaran las actas de escrutinio puesto que es un clamor ciudadano el acceso a esas actas, que hoy en España no se cumple, no se puede acceder».

En segunda instancia hablamos con la periodista Pilar Baselga, igual de tajante al respecto:

«En España todos las elecciones son fraudulentas” anuncia a las primeras de cambio. Le preguntamos dónde está la madre del cordero, y se explica:

«Es un fraude multifactorial, pero lo más grave es que las arcas de las mesas electorales no se suman el día que se tienen que sumar, que es el quinto día después de las elecciones, y ningún partido político que los resultados provisionales dados por Indra a través del ministerio del Interior se confirman el lunes como si fueran definitivos, y no lo son. Porque nadie se pregunta cómo llegan esos datos al ministerio y a la televisión esa misma noche».

Y efectivamente hace referencia la protagonista a un asunto interesantísimo. Las televisiones saben el resultado prácticamente al mismo tiempo que se están contando los votos. Sumamente complicado esto.

«¡La realidad es que lo que se vota no se suma!»

Y para hablar de este tema, no hay mejor protagonista que el perito informático Gabriel Araújo, un experto habitual en estos temas de elecciones y sus amaños: