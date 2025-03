JAQUE MATE: Trump pone aranceles a Europa y se queda los recursos de Ucrania

Una semana más Trump nos hace el programa de Geopolítica con Jasiel Paris.

Aranceles para Europa, porque por lo que se ve nos portamos con él peor que los mejicanos, y el acuerdo final con Ucrania por el cuál el americano piensa quedarse al menos con la mitad de los recursos de este devastado país.

Vimos al propio Donald Trump charlando con Emmanuel Macron esta semana anunciando que pronto cerraría el acuerdo con Zelenski que incluiría un nuevo concepto para el público general, el de ‘tierras raras’.

Para entender este concepto, Andrés de Vega, consultor industrial, aporta luz:

«Estas tierras no son para plantar lechugas, efectivamente, hablamos de elementos químicos que tienen unas propiedades que permiten desarrollar desde aplicaciones en los campos de las mecánicas materiales, de la óptica, de la tecnología de energías renovables, de imanes muy pequeños… El factor más obvio es reducir la independencia estratégica de China, porque todos dependen en mayor o medida de él en cuanto a este mercado».

Hablamos también con Manolo Monereo, exdiputado por Podemos:

«Pierde el pueblo ucraniano, que queda colonizado por EE.UU y por la Unión Europea, eso es lo que demuestra este tratado y es lo que hay detrás. A Zelenski no le queda otra y además siempre ha sido un títere, al servicio de intereses que no son del pueblo ucraniano. ¿Alguien con inteligencia puede pensar que se puede pensar en contra de la parte rusa de Ucrania y enfrentado a Rusia y que eso no tenga consecuencias?»