¡Sánchez «culo en pompa» regala a Puigdemont el control de la inmigración para Cataluña!

Un nuevo capítulo de ‘por siete votos, tienes el culo roto‘ Pedro Sánchez.

Apenas una semana después de que los de Junts (Puigdemont) se plegasen a retirar la cuestión de confianza que pensaban colocarle al socialista, tienen la segunda parte de su merecido. Si el primero fue la condonación de buena parte de la deuda catalana (también acordado con ERC), ahora se llevan algo que mucho anhelaban: el control de las fronteras.

No ha trascendido aún el detalle del acuerdo, si las van a tener en solitario o no, si van a poder resolver NIE o expulsar en caliente al gusto xenófobo de Puigdemont o de Junqueras (ya saben, seres superiores), pero no podemos esperar sino lo peor.

