Isabel Rábago calienta el 8-M apaleando a Irene Montero después de los escándalos de Monedero y Errejón

Llega el 8-M y, como otro año más, la izquierda vuelve a utilizar a la mujer para inyectar su ideología y adueñarse del movimiento feminista en España.

Este 2025, Podemos, el partido que agrupó a Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero – salpicados por presuntos casos de acoso sexual– saldrá a la calle una vez más con varios frentes abiertos que ponen en tela de juicio aquello que tanto defendieron.

La periodista Isabel Rábago, muy crítica con los postulados de la formación morada, rememoró en su cuenta de X, un momento de su participación en el programa ‘Cuatro al Día’ correspondiente a abril de 2023.

Hace dos años, la colaboradora de televisión, ya advertía de los peligros del ‘Sí es Sí’, obra y gracia de la ex ministra de Igualdad, Irene Montero:

Siempre que he podido he manifestado lo que pensaba de Irene Montero, su nefasta Ley “Sólo sí es sí” y del tremendo daño que ha hecho al feminismo y a las mujeres.

Son una farsa. En puertas de un nuevo 8M (que utilizará como plataforma) me reafirmo.

Nunca me has representado. pic.twitter.com/M12z3Buui1

— Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) March 3, 2025