Macarena Olona, a degüello: «Pablo Iglesias es un cobarde igual que Antonio Maestre, y lo que hacen es tragar»

Muchas ganas de charlar en Periodista Digital con Macarena Olona (Alicante, 1979).

Exdiputada en el Congreso por VOX, seguramente una de las mejores parlamentarias de los últimos años –dejando auténticas actuaciones para la posteridad en Cámara Baja-, ya saben ustedes que su historia con el partido de Santiago Abascal terminó como el rosario de la aurora.

Seguramente el manejo de los tiempos, los modos y los medios por parte de nuestra protagonista en este caso, no fueron los mejores, pero eso solo puede aseverarlo ella en todo caso. Pasado un tiempo prudencial, Olona está de regreso a dejarse ver por la primera línea mediática, y en esas se encuentra hoy con Alfonso Rojo en el marco de un programa para la reflexión, Tiempo de Hablar:

«Soy la única política que ha ido a casas de prostitutas pagando sus consumiciones».

«Para mí Jésica sí es culpable de haber participado del sistema de corrupción».

«Tengo profundo cariño y agradecimiento por Santiago Abascal».

«Me duele cuando la gente me dice ‘vuelve a la política’, me frustra».

«Cuando veo cómo se encuentra el panorama actual… Trabajan más los periodistas de tribunales que los parlamentarios».

«Se está sometiendo a chantajes de la peor morralla a nuestro Gobierno, pero tampoco veo oposición».

«Con Iván Espinosa sí tengo comunicación desde hace mucho tiempo, sabe que estoy detrás de él como leona».

«Mi relación con Alvise no es política, es de amistad».

Sobre su choque en TVE con Pablo Iglesias: «No teniendo corsé parlamentario, tengo una libertad que disfruto y gozo».

«Cuando yo le dije a Iglesias que no tenía huevos, su reacción fue de cobarde».

«Pablo Iglesias en particular es un misógino de manual, lo que más le molesta es que sea una mujer la que le diga que le faltan huevos».

«Lo de podemos es de tal vergüenza… Son los mismos que a nosotros en el congreso nos llamaban machistas».

«Podemos representaron una esperanza y la dilapidaron, estafaron».

«Fíjate en Alemania: sin seguridad, no hay libertad. El futuro político español va a pasar por ahí».

«Los debates en televisión no son lo mío, no me siento cómoda».

«Yo no cobro nunca por ir a los debates de televisión».

«Yo no estoy en ningún tipo de movimiento político en la actualidad».

«Me siento profundamente ofendida con esta reflexión contra las Fuerzas de Seguridad”.

«La actuación de nuestros agentes fue intachable durante el dispositivo de Ferraz».

«Nunca he dejado de defender la igualdad entre mujeres y hombres, la violencia no tiene género».

«Yo sé que puedo ser dura y un agente activo de la polarización, pero sé que eso no da de comer a los españoles».