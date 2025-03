Los policías nacionales alzan la voz contra el esperpéntico regalo de Sánchez a los xenófobos de Junts

Una más de tantas.

Pedro Sánchez lo volvió a hacer. El jefe del Ejecutivo cedió ante el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, entregando el control de las fronteras a Cataluña.

Ibon Domínguez, portavoz de JUPOL (sindicato Justicia Policial), denunció este acuerdo de Gobierno en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) este 4 de marzo de 2025.

Para el sindicato, se trata de un auténtico “bochorno” y “esperpento” y el PSOE asume “los postulados más ultras de Junts”. Según Domínguez, el partido socialista está reconociendo que la inmigración en Cataluña “está siendo un desafío” y un “problema” en la integración y en la seguridad.

“Nosotros entendemos que son competencias muy sensibles, que en cualquier Estado es una competencia estatal, incluso en Estados Unidos que tienen cedidas sus competencias de seguridad a los estados y a las ciudades. No entendemos cómo se cede todas las competencias a Mossos de Escuadra en fronteras e inmigración, cuando están siendo actualmente incapaces de asumir sus propias competencias”.

Con la seguridad NO se juega.

Recalcó el portavoz de JUPOL que Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayores problemas de seguridad ciudadana y ahora, les ceden, una competencia estratégica en el Estado de Derecho en España, como es extranjería y fronteras.

“No lo entendemos, creemos además que tiene un difícil encaje legal”, añadió el policía.

Además, desde JUPOL denuncian la actitud de Fernando Grande-Marlaska, quien hace tiempo dijo que no tenía cabida.

“Es verdad que la palabra del ministro no vale absolutamente nada. También dijo que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Y por ello, una vez más, no sé las veces que lo hemos pedido ya, pedimos la dimisión del ministro como máximo responsable en política de Interior del Gobierno de España”.

“Es un absoluto experimento y además quiero recordar cuando España ha tenido un desafío Constitucional, como fue el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, los Mossos de Escuadra se pusieron de lado. Quien estuvo defendiendo ese orden constitucional fue Policía Nacional y Guardia Civil”.