Soberbio estacazo de Rajoy a Ione Belarra, que se queda con un careto para enmarcar

¡Se fue calentita!

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, acudió este miércoles 5 de marzo de 2025 a la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la denominada ‘Operación Cataluña’ en relación a las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular y la supuesta existencia de una trama parapolicial para ‘dañar’ a políticos independentistas catalanes.

El expresidente negó conocer la operación y aseguró que no existió trama parapolicial, ni tampoco el espionaje a dirigentes de Podemos, pero sí actuaciones y condenas de políticos separatistas que «vulneraron» la ley y la Constitución.

Durante su intervención, el político popular tuvo varios encontronazos con Ione Belarra, líder de Podemos, la cual acabó muy mal parada. Belarra acusó al PP y a Rajoy de corrupción: «Usted es el presidente más corrupto de toda la democracia, de todas las administraciones». Lo que desencadenó una oleada de abucheos en la bancada popular y por consiguiente, el reproche de Rajoy, el cual no aceptó estas consideraciones y defendió a su partido.

«El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y continúan haciéndoselo ustedes», espetó Rajoy.

Por su parte, la de Podemos cuestionó que el expresidente no conociera nada, aludiendo al «gracejo» del expresidente poniendo en duda su procedencia ya que «los gallegos no tienen fama de graciosos». «¿Usted se cree que somos tontos?«, le añadió la diputada.

A lo que Rajoy le contestó «no voy a responder a si creo que ustedes son tontos porque tampoco se trata de generar un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y usted piensa lo que piensa, y hace muy bien».

«Si usted cree que eso significa que lo tomo por tonto, pues ese es su problema y no mío, que no he dicho nada, repito, sobre la tontería o no del grupo parlamentario de Podemos».