Pronóstico del Tiempo: lluvias y viento sacuden España este 7 de marzo de 2025

El pez grande se come al chico.

¡Buenos días, España!

Hoy, 7 de marzo de 2025, el tiempo nos trae un viernes con más acción que una película de superhéroes.

Basándome en los datos más frescos de las últimas 48 horas, el pronóstico meteorológico apunta a un día de lluvias, viento y algún que otro paraguas volador.

La borrasca atlántica ha tomado el mando tras despedir a la DANA, y viene con ganas de mojar el país.

Así que, agarra el chubasquero, que te cuento cómo pinta el día en España con humor y sin complicaciones.

La cosa arranca con un frente que ya está dejando lluvias en el oeste y el centro. Extremadura y Andalucía se llevan la peor parte por la mañana, con chaparrones que podrían hacerte pensar que alguien olvidó cerrar el grifo celestial. En Madrid, el termómetro no pasa de los 12 grados, así que abrígate, que el viento fresco no perdona.

El pronóstico dice que las rachas pueden superar los 60 km/h en zonas altas, así que si tu peluquín no está bien pegado, hoy es día de gorra.

En el noreste, Cataluña y Aragón también se mojan, pero aquí las lluvias serán más de tipo “me ducho y sigo con mi vida”. Nada de dramas, aunque el cielo gris no invita a selfies al sol. Mientras, en el sur, Málaga y Cádiz podrían ver algún chubasco fuerte por la tarde, cortesía del Estrecho, que siempre añade su toque especial al tiempo.

¿Y las islas? En Canarias, el día pinta revuelto. Las lluvias llegan con ganas, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, donde el agua caerá como si quisieran llenar piscinas gratis. En Baleares, en cambio, el pronóstico meteorológico es más tranquilo: algo de nubosidad y poco más, ideal para presumir de calma mientras el resto de España lidia con el agua.

Aquí va un resumen rápido por zonas, para que no te pierdas:

Galicia : Lloviznas toda la mañana, con un viento que despeina hasta a las vacas.

: toda la mañana, con un que despeina hasta a las vacas. País Vasco : Día gris, con lluvias suaves y temperaturas entre 8 y 14 grados.

: Día gris, con suaves y temperaturas entre 8 y 14 grados. Valencia : Cuidado con los chubascos cerca del cabo de la Nao; el paraguas, obligatorio.

: Cuidado con los cerca del cabo de la Nao; el paraguas, obligatorio. Castilla-La Mancha: El viento sopla fuerte, y las lluvias llegan por rachas.

Ahora, unas cifras para los amantes de los datos:

Ciudad Temperatura Máx. Temperatura Mín. Probabilidad de Lluvia Madrid 12°C 6°C 70 % Barcelona 15°C 9°C 50 % Sevilla 17°C 11°C 80 % Bilbao 13°C 8°C 60 %

El tiempo no da tregua, pero hay esperanza. Por la tarde, las lluvias empiezan a despedirse en el norte, dejando paso a un cielo que, aunque no brilla, al menos no llora. En el centro y el sur, el agua se queda un rato más, así que si sales, lleva botas y una sonrisa; total, mojarse es gratis.

¿Consejos prácticos? Aquí van tres:

Si conduces en Extremadura o Andalucía, reduce la velocidad; las carreteras estarán resbaladizas. En Madrid y Zaragoza, abrígate en capas; el viento engaña más que un político en campaña. Si estás en Canarias, no guardes el paraguas ni en broma.

El pronóstico meteorológico también avisa de algo curioso: el polvo en suspensión podría teñir el cielo de un tono raro en el sur. No es el apocalipsis, solo Sahara mandando saludos. Así que, si ves el coche naranja, no culpes a los pájaros.

En fin, este 7 de marzo de 2025, España baila al son de la borrasca.

El tiempo nos reta a sacar el lado positivo: un café calentito sabe mejor con lluvia de fondo, y el viento es una excusa perfecta para no barrer el patio.

Que el día no te pille desprevenido, ¡y a disfrutar del caos atmosférico!