Abellán y el dinero en el PSOE: «Bono es una de las grandes fortunas de Europa»

Tremendo programón el de este 8 de marzo de 2025 con un ‘cancelado’ que repite.

Un periodista de raza, un comunicador espectacular, un referente del sector, un crítico frugal de todo lo que necesita crítica. José Antonio Abellán.

«Me preocupa cómo hay gente tan osada en España como para querer cambiar un país como Estados Unidos… No arreglamos lo nuestro… Hay un par de elementos en la tertulia de Ferreras, que no me acuerdo cómo se llaman, que dice lo que habría que hacer y cómo, pero eso no lo aplica en España, sino en Estados Unidos. Dice que el Congreso controle al poder ejecutivo, y aquí no pasa».