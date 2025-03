‘Franco, memoria viva de España III’: La Guerra Civil (primera parte)

Bienvenidos a un nuevo capítulo de FRANCO, MEMORIA VIVA DE ESPAÑA en Periodista Digital.

Después del último episodio, estamos ya donde la izquierda revolucionaria, la izquierda bolchevizada, quiso, desde el inicio de la II República, llevar a España. Estamos ya en la guerra. Como mostramos en el capítulo anterior, la guerra había comenzado mucho antes de que estallara a banderas desplegadas el 18-VII-1936 haciendo cierto el viejo aforismo romano que dice: «La espada no es la solución a todos los problemas, pero hay problemas que sólo se solucionan con la espada».

Este es el arranque formidable de la tercera entrega de este especial sobre Franco y su legado en España, que contradice y se opone frontalmente a los bochornosos 100 actos propagandísticos que el Gobierno de Sánchez, como cortina de humo, ha previsto para este 2025 en los que se cumplen 50 años de la muerte de El Caudillo. Por cierto que es imposible que vayan a cumplir los 100 en lo que resta, para que aprecien la desfachatez de la propuesta de puro humo.

De la mano de Eduardo García Serrano y Fernando Paz, con la realización de Carlos Pecker, aquí se desarrolla esta tercera entrega de Periodista Digital.

A la guerra llegamos porque el gobierno del Frente Popular así lo quiso. La buscó, fabricó las condiciones indispensables para desencadenarla y, teniendo en la mano la práctica totalidad de los recursos humanos, militares, industriales, agrícolas y económicos, la perdió.

Indalecio Prieto, al tener noticia de la sublevación del Ejército de África se mofaba, ninguneándolos, de los rebeldes porque la República lo tenía todo y los sublevados carecían de todo. Mofa a la que Franco, con su célebre laconismo, contestó: “Es verdad, lo tienen todo menos la razón”.

La razón a la que Franco apelaba no es privilegio de metafísicos ni demás filósofos, sino de los hombres que conservan puras en sus entrañas las ideas de Patria y Libertad como en tantas otras ocasiones críticas en la Historia de España.

Armado con esas razones y con la parte mínima del Ejército más fogueada, el general Francisco Franco sorprendió al gobierno de la República y al mundo entero con una acción militar hasta entonces inédita: el primer puente aéreo de la historia para trasladar sus tropas desde el norte de África a la Península. No fue, ni mucho menos, la primera muestra de su genio militar. Las hubo antes y las hubo después porque el fracaso del Alzamiento en la mayoría de las grandes capitales españolas, unido a otros factores políticos y militares, alargó la duración de la guerra durante tres años. No fue un paseo militar. Como dijo el General Francisco Franco “fue duro, fue amargo, pero no fue estéril”.

Estamos ante un capítulo imperdible que no deben dejar de ver.