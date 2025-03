Ynestrillas ante Rojo por el pésame de Sánchez a etarras: “Me revuelve las tripas”

Martín Sáenz de Ynestrillas (1964) se define en su bio de la red social equis como «emprendedor; casado, padre y abuelo feliz; español, falangista y católico; amante de la historia y la fotografía; instructor de buceo y madridista». Y no hay mejor definición que la que puede dar alguien de sí mismo.

Este 10 de marzo de 2025, Ynestrillas se sienta a charlar con Alfonso Rojo en el espacio de un formato sosegado, bien dado a la conversación tranquila y filosófica, Tiempo de Hablar.

El autor cuenta sobre su padre, el político español Ricardo Sáenz de Ynestrillas asesinado por ETA en 1986, algo que presenció el propio hijo de la víctima.

Nuestro invitado en Periodista Digital es buen conocedor del espectro de la derecha más a la derecha en la política nacional y sobre ello puede hablar con detenimiento.

“Un padre siempre marca y su ausencia también”

“El día anterior de su muerte, mi padre escribió un poema sobre la parca”

“Nosotros no eramos conscientes de lo que implicaba ser un objetivo de ETA”

“Vimos desde el balcón huir a los asesinos de mi padre, formaban parte del Comando Madrid”

“Muchos se arrepintieron pero solo para obtener beneficios penales”

“La Tigresa y Gamboa fueron los que dispararon pero el resto del comando también estuvieron implicados”

“Lo del pésame de Sánchez al etarra hace que se me revuelvan las tripas, pero no quiero su pésame”

“No se puede jugar en los dos campos a la vez: no se puede ser cómplice del terrorismo y al mismo tiempo enviar condolencias a nadie”

“El ‘podría haberme tocado a mí’ y el ‘algo habrán hecho’ eran las dos frases más terribles que uno podía escuchar”

“Hay que interiorizar que los atentados de ETA eran contra la sociedad española y no contra particulares”

“Las iniciativas institucionales para reivindicar a las víctimas han buscado la equidistancia, es repugnante”

“Las placas y hasta las tumbas de las víctimas en las vascongadas eran profanadas por afectos a ETA”

“El conjunto de la sociedad española ha sido anodina, cobarde, que considera que ETA está acabado porque no hay atentados”

“Los objetivos políticos y militares se han cumplido y se siguen cumpliendo uno detrás de otro”

“La nueva ETA que está en las instituciones, hace que no sea necesario mancharse de sangre, no es que hayan renunciado a ello”

“Estamos viviendo en una criticidad y la sociedad anda sin cuidado”

“Ni de izquierdas ni de derechas, soy falangista”

“Antes era muy fácil ser de izquierdas o de derechas, los bloques estaban clarísimos”

“Ahora vivimos en dualidades, las estructuras izquierda y derecha no aplican”

“La gente se posiciona en criterios concretos. Ya no hay izquierdas y derechas, hay posiciones”

“El falangismo propone soluciones culturales, históricas, económicas distintas a los demás”

“La situación tiene remedio pero a los pueblos no los mueven las masas sino muy poquitas personas que aprovechan las oportunidades”

“Somos una sociedad fruto de la II Guerra Mundial y sus consecuencias”

“En España se nos vincula y nos achacan un regreso permanente al pasado”

“España tiene remedio”