‘The Economist’ subraya que el socialista Sánchez está «acorralado» por sus socios y compinches de extrema izquierda

The Economist vs Pedro Sánchez (PSOE).

La primera en la frente.

Tras la publicación de un ranking de The Economist que situaba a España como una de las economías más pujantes de los países desarrollados, el socialista Sánchez lo mencionó en el Congreso de los Diputados durante una sesión de control.

En 2024, en su discurso de fin de año, citó varias veces al prestigioso semanario británico para subrayar que la prensa extranjera reconocía el «éxito del modelo económico español«.

Hoy, el marido de Begoña no quiere ni verlo.

Como no hizo en su día ni mención al titulado «Pedro Sánchez clings to office at a cost to Spain’s democracy».

Entre otras razones porque The Economist publica un devastador análisis sobre la situación política en España, centrándose en la figura de Sánchez, y en su claudicante relación con los partidos que le permiten seguir durmiendo en La Moncloa.

El artículo, titulado ‘Spain’s terrible record on defence spending‘ (El terrible historial de España en gasto de defensa)-, no solo critica la postura del Ejecutivo socilcomunista en materia de inversión militar, sino que también arremete contra la gestión general de Sánchez.

Un presidente «acorralado»

Según Economist, el amo del PSOE se encuentra « acorralado » por sus socios de extrema izquierda.

Textualmente escribe en el subtítulo:»squeezed between NATO and his coalition partners.«.

Lo que le impide al gran maniobrero tomar decisiones cruciales para el país, especialmente en el ámbito de la defensa.

«Sánchez se encuentra atrapado entre la espada y la pared, con la necesidad de mantener el apoyo de sus socios de coalición y, al mismo tiempo, responder a las demandas de los aliados internacionales».

La publicación británica señala que esta situación está llevando a España a incumplir sus compromisos internacionales y a debilitar su posición dentro de la OTAN.

El semanario destaca la paradoja de que Sánchez, quien se presenta como un líder europeísta y atlantista, se vea obligado a ceder ante las presiones de partidos como Podemos o Sumar, que mantienen posturas abiertamente contrarias al aumento del gasto militar y a la participación en misiones internacionales.

Críticas al gasto en defensa

The Economist no escatima críticas al abordar el historial de España en materia de gasto militar.

La revista señala que, a pesar de los compromisos adquiridos con la OTAN de alcanzar un 2% del PIB en inversión en defensa, España sigue muy lejos de cumplir este objetivo.

El artículo subraya que esta situación no solo perjudica la capacidad defensiva del país, sino que también daña su credibilidad internacional y su peso dentro de la Alianza Atlántica.

Según los datos presentados, el país ibérico destina actualmente alrededor del 1,28% de su Producto Interior Bruto al gasto militar, muy por debajo del objetivo del 2% establecido por la organización.

The Economist subraya que para alcanzar dicho objetivo, «el gobierno español debería casi duplicar su gasto anual de 36.500 millones de euros», una tarea que califica de «titánica» en el contexto económico actual.

Sugiere que la reticencia de España a aumentar su gasto militar podría tener consecuencias negativas en su industria de defensa y en la creación de empleos de alta cualificación.

Otro aspecto que The Economist pone de relieve es la dependencia de Sánchez de partidos que califica como «radicales» para mantenerse en el poder.

La revista argumenta que esta situación está llevando al presidente español a hacer concesiones en áreas cruciales de la política nacional e internacional, con el fin de asegurar su continuidad en La Moncloa.

El semanario británico advierte que esta dinámica podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad política y económica de España, así como para su posición en el escenario internacional.

Reacciones en España

La publicación del artículo de The Economist ha generado un intenso debate en la esfera política española.

Desde el Gobierno, fuentes cercanas a Moncloa han calificado el análisis de «sesgado» y «poco objetivo«, argumentando que no tiene en cuenta los logros del Ejecutivo en otras áreas.

El Partido Popular señala que el artículo «confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo: que Sánchez está vendiendo España a trozos para mantenerse en el poder».

The Economist concluye su análisis planteando serias dudas sobre la capacidad de Sánchez para revertir esta situación.

La revista sugiere que, mientras el presidente español siga dependiendo de los votos de partidos contrarios al aumento del gasto en defensa, será muy difícil que España cumpla con sus compromisos internacionales en esta materia.

El artículo finaliza advirtiendo que esta situación podría tener consecuencias a largo plazo para la posición de España en Europa y en la OTAN, en un momento en que la seguridad colectiva se ha convertido en una prioridad para el continente.

Hace justo cinco meses y al igual que hiciera por esas fechas de The Economist, la prestigiosa agencia de comunicación estadounidense Bloomberg arremetía contra Sánchez, por sus «escándalos de corrupción».

Tras subrayar que está contra las cuerdas, concluía:

«Se enfrenta a al mayor escándalo de corrupción en sus seis años como presidente del Gobierno español, lo que plantea dudas sobre cuánto tiempo podrá mantenerse en el poder».