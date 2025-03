¿Quién será el sucesor del Papa Francisco? ¡Damos nombres!

Tenemos una sesión de ‘Conspirafobia’ tremendamente actual este domingo 16 de marzo de 2025: la salud del Papa y su sucesión más próxima que lejana.

Lo hacemos de la mano de la periodista Paloma Girona, ‘Cónclave Informa’, y Agustín Aranda, experto en apariciones marianas, que ya ha participado con nosotros en alguna ocasión, y que predica la segunda e inminente venida del Señor.

Según la última nota de prensa de este martes «según parece ya ha salido de la neumonía bilateral, pero el cuadro es complejo, el hombre está tocado», explica la protagonista desde plató.

Aranda comenta algo que va más allá:

Por supuesto estos dos comentaristas dan paso a una polémica inevitable. Se enfada Paloma Girona:

«Deslegitimar a un Papa es gravísimo, y a la Iglesia, aunque no nos guste, me parecen unos juicios gratuitos que como católicos no nos podemos permitir. Una cosa es la evidencia de que hay personas malintencionadas que han desvirtuado la Iglesia, incluso cardenales, ¡pero no todos! Y poner en boca de la Virgen María cosas que no están probadas y que en la tradición no han aparecido, me parece una gravísimo y una ocasión de confundir a las personas de buena fe y que tienen menos formación católica. Y si uno es católico tiene que echar mano de la humildad y de la obediencia. Se han roto todos los límites porque a los Papas nunca se les habían atacado desde dentro».