Ana Rosa amarga el lunes a Pedro Sánchez al recordar su nefasta gestión de la pandemia y la vergüenza del caso Koldo

Se cumplen cinco años de la pandemia de Coronavirus que se cobró en España más de 120.000 víctimas mortales.

Por este motivo, Ana Rosa Quintana editorializó este lunes 17 de marzo de 2025 sobre la terrible peste que arrasó al mundo entero y nos dejó encerrados en nuestras casas durante tres meses:

La presentadora de Mediaset rememoró el estado de alarma que decretó Sánchez el 14 de marzo, el confinamiento y el “mando único” asumido por el ministerio de Sanidad, así como las consecuencias que tuvo.

“Las autonomías quedan como simples «gestores» de sus propios sistemas sanitarios. En aquellos momentos no había mascarillas, ni EPIS, ni respiradores. No había nada. En medio de aquel silencio ensordecedor que sonaba en las calles murieron muchos mayores, pero también muchos médicos, enfermeros y sanitarios. En medio de aquel Estado de Alarma los ciudadanos estuvieron a la altura, una altura a la que no estuvieron nuestros gobernantes, aunque el presidente felicitó al entonces vicepresidente por su labor al frente de las residencias de ancianos«.