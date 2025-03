El exsocialista Tomás Gómez vuelve a incendiar el plató de ‘Espejo Público’ y habla ya de emergencia nacional por culpa de Sánchez

Regresó disparando a diestro y siniestro contra el presidente del Gobierno.

Tomás Gómez, exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, no da un duro por Pedro Sánchez, personaje al que conoce muy bien después de ser una víctima más de su purga a los díscolos de la formación.

Este 17 de marzo de 2025, el que fuera alcalde de la localidad madrileña de Parla, denunció en ‘Espejo Público’ (Antena 3) la falta de respeto al poder judicial desde el Ejecutivo socialista que manosea todas las instituciones.

En esta línea, Gómez criticó que el Gobierno “se mete con los jueces que investigan las causas” que afectan al entorno más íntimo de Pedro Sánchez, en relación a las causas judiciales de Begoña Gómez y David Sánchez.

El exsocialista apeló a restablecer las normas de convivencia democrática y el respeto al poder judicial. Además, entrando en harina, el exsecretario general del PSOE-M, denunció el camino autocrático que está llevando este país.

“No solamente estamos conociendo casos de corrupción en su entorno personal, en su entorno político, no solamente estamos conociendo el ninguneo que hace permanente al parlamento, todo esto lleva a un camino autocrático que a mí me parece muy peligroso. Consiste en que el fin justifica todos los medios. El fin, según Pedro Sánchez, para la sociedad española es que no gobierne la derecha. Y a partir de ahí, todo vale. Es decir, no se puede investigar al entorno del presidente, no se puede investigar su entorno político, no se puede investigar a sus ministros, los jueces son castigados públicamente, se les reprende públicamente desde el Gobierno cuando en el caso de Madrid, por ejemplo, Pilar Sánchez Acera, número dos de Óscar López, va a declarar al Juzgado, oiga, es que si presuntamente se ha utilizado algo ilegal para atacar al adversario político, eso en democracia no es posible”.