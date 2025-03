Descacharrante zasca de Cristina Pardo a José Luis Ábalos por quejarse de la UCO: «Trabaja más que Jésica»

El momento fue descacharrante a más no poder.

José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, muy dado a salir en los medios de comunicación, aprovechó un error de la UCO en su informe sobre el valor de los terrenos adquiridos por él en Colombia, para intentar darse importancia.

Entró telefónicamente en el programa ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta) para alegar que la propiedad que había comprado en el país sudamericano no le había costado una millonada, sino solo 721 euros.

Ábalos aseguró a las preguntas de Cristina Pardo no entender cómo llegó al ordenador de Víctor de Aldama documentación sobre un piso suyo en Valencia y lo atribuye a su exasesor Koldo García: «Siempre quería prestarme asistencia».

No obstante, la presentadora del programa del segundo canal de Atresmedia no estuvo convencida de la respuesta dada por el exministro:

La réplica de Ábalos fue espetarle que:

Cristina Pardo, que cuando quiere tiene un colmillo muy afilado para dejar KO a sus entrevistados, le soltó:

A lo que el exsecretario de Organización del PSOE dijo:

Ya me he dado cuenta. Fíjese que en la última parte de la rectificación dice que no afecta sustancialmente a mi situación patrimonial el hecho de no incorporarme 2.137.000.