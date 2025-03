Estallamos: «¡No somos iguales ante la ley!»

El Pentagrama de este 21 de marzo de 2025, con un elenco especial, desde los habituales Rebeca Crespo, Alfonso Rojo y Bertrand Ndongo hasta el colaborador especial Eduardo García Serrano y el invitado de la tarde, Carlos Paz.

Y uno de los temas que más nos ha conmovido en esta edición es el de cómo nos roban los políticos a manos llenas y después se demuestra, en las formas de la Justicia, de que ellos no son iguales que nosotros, el pueblo, ante la ley.

Alfonso Rojo se queja amargamente y explica por qué todo esto huele tan mal desde el lado de la Justicia para con los políticos ladrones:

«La Justicia no se aplica igual. Hace un año y dos meses que empezaron a fluir los casos de corrupción del PSOE, hemos tenido la certeza de que se han borrado teléfonos del orden de 15 personas, destrucción de pruebas, sabemos que hay dinero irregular por millones… Normalmente un juez ante esto usa la prisión preventiva, ¿habéis visto a alguien del PSOE que haya entrado en prisión? A ninguno. Os acordáis de cómo metieron a Rato en un coche, y de Zaplana, que estaba muy enfermo. ¿Y estos?»

Eduardo García Serrano insiste:

«En España el Código Penal solo se le aplica a los robagallinas, y esto lo dijo el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Los políticos se pueden permitir alargar los procesos judiciales y eso no puede el resto de la gente. Pero a mí no me hace falta una sentencia para saber que Ábalos, Koldo y toda esta tropa repugnante son culpables. Ni presunción de inocencia ni nada. Estos son unos chulos asquerosos y en España hay más tontos que aceitunas».