Anna Grau: «La gran bronca que tuve con Sánchez Dragó fue por culpa de Trump»

Anna Grau es una voz autorizadísima del periodismo patrio y particularmente el catalán, y por supuesto, una cancelada de libro. Por eso es una invitada de lujo en el programa 110 de Los Cancelados de este 22 de marzo de 2025.

Y es que se le ocurrió a la periodista la locura de ser españolista siendo catalana, ya saben lo que ocurre y especialmente cómo se puso la cosa desde aquel fatídico 2017.

Pero Anna Grau nunca se calló -solo faltaría- y menos lo hace ahora. Habla de todo. Por ejemplo, de feminismo y de los machirulos podemitas:

Pero en esta ocasión concreta la periodista presenta ‘En la boca del dragón’, una novela de no ficción (Esfera de los libros) basada en su relación con el escritor y polifacético Fernando Sánchez-Dragó:

«Mi relación con él fue entre 2014 y 2017, no está escrita en caliente y no es un ajuste de cuentas con él. Tiene toques de humor y mi Dragó es escala humana, no es olímpico. A mí nunca me había pasado que una relación mía me pasara tanta factura como aquella, porque decían que si era muy de derechas, que si era pederasta (que no lo era), y me he encontrado mucho feminismo dándome lecciones y atacando en un ámbito personal… De algún modo sentí la necesidad de reivindicar esto, el ajuste de cuentas es con esta dictadura woke y contar lo que supone que una mujer como yo se enamore de Dragó, que me sacaba 31 años… Fernando y yo tuvimos alguna bronca sabrosa a raíz de asuntos políticos. Para mí es de los amores más importantes de mi vida y tenía ganas de contarlo. Era un hombre muy inteligente y sabio, y yo tengo debilidad por hombres así. Tuvimos mucha conexión. Él fue una persona muy tolerante, no juzgaba a nadie. Igual que era amigo de Abascal era amigo de Verstrynge».