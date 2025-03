‘Franco, memoria viva de España IV’: La Guerra Civil (segunda parte)

Bienvenidos a un nuevo capítulo de FRANCO, MEMORIA VIVA DE ESPAÑA en Periodista Digital.

Este de 24 de marzo de 2025 es además un episodio especial porque se trata de la segunda parte de uno emitido algunos días atrás, para poder partir la Guerra Civil Española en dos archivos cada uno con su necesidad de atención.

El pasado 9 de marzo salió a la luz la primera parte de ‘Franco, memoria viva de España III’: La Guerra Civil que ahora queda completo con esta segunda entrega.

Recordamos en este punto cómo Franco, armado con razones y con la parte mínima del Ejército más fogueada, sorprendió al gobierno de la República y al mundo entero con una acción militar hasta entonces inédita: se trata del primer puente aéreo de la historia para trasladar sus tropas desde el norte de África a la Península.

No fue, ni mucho menos, la primera muestra de su genio militar. Las hubo antes y las hubo después porque el fracaso del Alzamiento en la mayoría de las grandes capitales españolas, unido a otros factores políticos y militares, alargó la duración de la guerra durante tres años. No fue un paseo militar. Como dijo el General Francisco Franco “fue duro, fue amargo, pero no fue estéril”. El historiador y escritor Fernando Paz y EGS se lo vamos a contar.

Muy atentos a esta segunda parte del capítulo incesante y básico de la Guerra Civil, de la mano del periodista Eduardo García Serrano, del historiador Fernando Paz y de Carlos Pecker a la realización y montaje.