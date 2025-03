¿La Tierra está quieta? El ‘Terraquietismo’ la nueva conspiración que triunfa en Brasil

El pasado 9 de febrero de 2025 emitimos un programa tremendo sobre terraplanismo.

Pues bien, podemos catalogar el ‘Conspirafobia’ de este 23 de marzo como una meritoria continuación de aquel.

Charlamos en Periodista Digital con SOLRIENTE sobre los tierraquietistas, que mantienen que «nos han mentido, la Tierra está quieta»:

«La Tierra no se mueve, yo llevo ya un tiempo proclamando esto y es flipante cómo la gente ve que la Tierra está quieta, se ve que no se está moviendo pero ellos creen que se mueven. ¿Por qué hemos creído que se movía? ¡Porque nos lo han contado en el colegio cuando no somos capaces de discutir. Nos cuentan lo de Papá Noel, lo del ratoncito Pérez y lo de que la Tierra, según el delirio, ahora mismo se está moviendo».