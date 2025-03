¡Qué mal envejecen los vídeos de Ábalos! «Si algo yo no hecho en política es lucrarme»

El documento audiovisual es tremebundo.

Hace poco más de un año, en el programa ‘la Sexta Xplica‘ (laSexta), el exministro de Transportes José Luis Ábalos, ofreció unas explicaciones sobre las razones que motivaron su salida del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para pasar al Mixto.

Fue el 24 de febrero de 2024 y así se pronunció sobre las informaciones que iban saliendo en los medios de comunicación en relación a su patrimonio y a lo que se iba publicando sobre el ‘caso Koldo‘:

Argumentó que confiar en alguien, único pecado que reconoció, no le podía inhabilitar política y personalmente:

Lo que se me está planteando es que quede inhabilitado políticamente por el hecho de haber confiado en personas que me decepcionaron y eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya, porque quedas estigmatizado, me parece tremendo, sobre todo cuando solamente se aplica para mí.