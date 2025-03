Entrambasaguas cierra el pico a Palomera por dudar del último ‘scoop’ sobre Ábalos: «Si te lo hubieses leído»

No le sentó muy bien a Esther Palomera la nueva primicia sobre José Luis Ábalos.

Abría este 25 de marzo de 2025 el diario ‘El Debate‘ con una información sobre el chalet que el exministro de Transportes habría alquilado en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid en 2022 y que habría sido pagado por la trama corrupta.

El periodista entró en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) para dar detalles de la exclusiva. Una vez acabada su exposición, Palomera quiso rebatir la información diciendo que todo era un carrusel de burdas mentiras:

La fotografía no corresponde a la casa, ni la casa tiene 400 metros. Yo sé la zona donde estaba la casa de alquiler. Sé, porque lo contó un día en el patio del Congreso, no sé si estaba Ketty o Javier, que Ábalos, después de la casa de La Castellana, que alquiló después de ser destituido como ministro, se mudó a un unifamiliar en Rivas Vaciamadrid, y que en julio del año pasado, al no poder hacer frente al pago del alquiler, abandonó esa casa y se volvió a vivir a Valencia. Pero ni esa fotografía responde a la casa, ni la casa en la que vivía Ábalos tenía 400 metros cuadrados. Entre otras cosas, porque la casa que alquiló Ábalos es de los unifamiliares más modestos que hay en ese municipio. Por lo tanto, ninguno de los datos que ha dado el compañero…