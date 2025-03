Carlos Alsina se pregunta hasta dónde llevará Pedro Sánchez la tomadura de pelo a los españoles

No solo no va a tener el respaldo de la Cámara Baja a los Presupuestos Generales del Estado.

Es que el Gobierno Sánchez perpetra una pirueta con triple salto mortal y tirabuzón para explicar a los españoles que no presenta tampoco las cuentas en el Congreso de los Diputados para no hacer perder el tiempo a los españoles.

Carlos Alsina, en el programa ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), puso de vuelta y media a la ministra portavoz, Pilar Alegría, por usar ese argumento:

También le tocó el turno a Félix Bolaños, titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes que fue a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con la misma cantinela:

Sí, el chiste es malo, es natural que al ministro se le escapara la risa. No sólo porque los que están prorrogados no son los Presupuestos del ejercicio anterior, sino del ejercicio anterior al anterior, sino porque la Constitución no prevé la prórroga como una alternativa a los nuevos Presupuestos —esta falacia gubernamental según la cual es optativo, o presentas o prorrogas— sino como un parche, o solución provisional, hasta que las Cortes aprueben el Presupuesto nuevo. No es sólo que el Gobierno haya incumplido ya —lo hizo en octubre— su obligación (y su compromiso) de llevar los Presupuestos a las Cortes, es que desde el 1 de enero incumple también su obligación de sustituir cuanto antes la prórroga por unas cuentas nuevas.