La estrategia del «miedo» de Bruselas: primero fue el covid, ahora la guerra

Un Gobierno sin presupuestos no es nada. Solo hace falta mirar al Ejecutivo socialista que ya da por hecho que no presentará el proyecto para la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de no ser que tenga asegurados los apoyos parlamentarios previamente a su aprobación.

Pintan bastos para Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición. Por su parte, los socialistas defienden además mayor gasto en defensa sin disponer de nuevos presupuestos ni mayorías. Un completo despropósito.

Por si fuera poco, Bruselas ya avisa de una guerra en plena Unión Europea y pide a los ciudadanos hacer acopio de suministros de emergencia.

Para analizar estos y otros temas, Rebeca Crespo aborda lo último de la actualidad política en España en ‘La Segunda Dosis’ de este miércoles 26 de marzo de 2025.