Juan Luis Cebrián, sin piedad con Pedro Sánchez: «Un idiota con psicopatía enfermiza»

No se corta un pelo.

El periodista Juan Luis Cebrián, exdirector de ‘El País‘ y ahora columnista en ‘The Objective‘, le mete un vardascazo brutal a Pedro Sánchez.

El articulista del diario de Álvaro Nieto no se para en barras a la hora de darle hasta en el DNI a un inquilino de La Moncloa al que se refiere como traicionero:

Cebrián recordó como Sánchez quiso acabar con el Ministerio de Defensa y como ahora reclama más dinero para ese departamento ahora que el mundo anda en vilo con la Rusia de Vladimir Putin y la posible respuesta de los Estados Unidos de Donald Trump:

El columnista subrayó que los tics de Sánchez están contagiando al principal partido de la oposición:

Adobada por las ocurrencias de decenas de publicitarios disfrazados especialistas en la ciencia política nos bombardea, junto a sus ministros, con eslóganes y tonterías como la descrita. No repetiré aquí la larga saga de sus mentiras e incumplimientos, que ha contagiado también al principal partido de la oposición, incapaz de expulsar de sus filas un líder tan miserable políticamente como el que más: el presidente de la Generalitat valenciana. Eso pone de relieve que la corrupción y la partitocracia forman parte de la identidad pregonada por Huxley.

Para Cebrián, España sería un país mucho más feliz si el presidente del Gobierno se dejara de tanta burocracia y pasara a ejecutar cuestiones como la construcción de más viviendas:

A mí me parece España un país razonablemente feliz, aunque a pesar del Gobierno, y no gracias a él. La felicidad sería mayor si este hiciera menos decretos y más viviendas, si garantizara la igualdad de los españoles y no amañara su permanencia en el poder pactando con un presunto delincuente huido de la justicia. Por último, hablando de la seguridad y el rearme tiene que explicar qué se pretende hacer en un mundo tan desnortado fragmentado y desorientado como la actual Unión Europea, que hace tiempo abdicó de ser un proyecto político para convertirse en un aparato más del bravo mundo percibido por Huxley.