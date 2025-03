Ángel Expósito lanza un reto colosal a Javier Bardem por protestar contra el incremento del gasto militar

Ya tardaban en salir.

Pero al final los actores del ‘clan de la zeja’ y del ‘No a la guerra‘ volvieron a hacer su aparición aprovechando el debate sobre el incremento que el Gobierno de España debe de realizar en materia de defensa.

El director de ‘La Linterna’ (COPE), Ángel Expósito, sacudió de lo lindo a su principal representante, al progre Javier Bardem:

El panorama que pintó el periodista, lo más parecido a un cuadro cartujano:

Y se mofó del que se presupone ‘nuevo orden mundial:

Zapatero en China, con su lobby, sus negocios, preparando quién sabe si el futuro. Puigdemont y Otegi, un tío condenado por terrorismo y otro huido de la justicia por golpista organizando el planeta Tierra. Bardem, a que no hay para manifestarse contra Trump o las plataformas audiovisuales que le apoyan en Hollywood o en Washington. ¿A que no? Porque no se manifestaron los actores cuando en octubre el ataque de Hamás contra Israel, cuando el ataque de Putin contra Ucrania, cuando el éxodo de las venezolanas muertas de miseria de Venezuela. Chico, no sé. Ya estamos salvados. El nuevo orden mundial de la mano de ZP, Otegi, Puigdemont y los Bardem.