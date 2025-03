Alfonso Ussía trolea a la Unión Europea y su chapucero kit de supervivencia

En su más reciente columna titulada El kit, kit, kit, publicada el 28 de marzo de 2025 en ‘El Debate’, el reconocido escritor y periodista Alfonso Ussía se mofa a mandíbula batiente del famoso kit de supervivencia que quiere colar a capón la Unión Europea.

Ussía, conocido por su estilo mordaz, inicia su artículo con una bravata irónica:

Como no podía ser de otra manera, esta mañana me he desplazado a Cabezón de la Sal con la finalidad de adquirir todos los elementos que recomienda la Unión Europea para resistir las primeras 72 horas de la guerra con los rusos. Un kit, como ahora se dice en español castizo, me parece poco, y he adquirido tres juegos, para resistir al menos, doscientas horas en el refugio atómico.

Y sigue con la mofa con una lista tremebunda de cosas que añade al kit de supervivencia:

Además de tres maletas livianas de peso y manejables en estaciones de tren como la de Torrelavega, que es la más parecida a la de Moscú en la película ‘Doctor Zhivago‘, he comprado todo lo que UE recomienda, y más, porque con el kit no resisto ni dos horas. Lo primero, la medicación. Lorazepan para dormir, y otras pastillas fundamentales para sobrevivir hasta que lleguen los rusos. Tensión, dolores musculares, dolor de muelas, y píldoras previsoras para combatir los patasuses cardíacos. Una linterna con pilas. Juego de pilas de repuesto. Cerillas y mechero Zippo, el más recomendado. Cartera para el dinero y documentación plastificada. Termómetro y navaja multiusos suiza. Botiquín imprescindible, con esparadrapos, vendas y tijeras. Garrafa de agua. Tres latas de refrescos, y latas de conserva. He elegido de bonito en aceite, anchoas de Santoña, sardinas en aceite y tabletas de chocolate. Radio de pilas y un cargador. Y una baraja de cartas para hacer solitarios, con el inconveniente de no haber hecho solitarios en mi vida.

Pero, eso sí, Ussía prosigue con su divertida crítica a la racanería de la UE, a la que tilda de chapucera:

A primera vista, lo recomendado por la UE me ha parecido poco, una chapuza. Como la situación es de vida o muerte, me he excedido en el gasto, y he comprado para los tres kit, kit, kit, medio kilo de jamoncito del bueno, ya cortado en lanchas y en taquitos. Un lomo, diez latas de fabada, y seis de ‘Chatka’ el cangrejo ruso, por si el detalle humaniza a los invasores.

Incluso, vaticinando que habrá muchos tiempos muertos, también le suma a su lista una serie de juegos: