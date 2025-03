Carlos Herrera caza la gran mentira que Pedro Sánchez vendió a la OTAN y a Europa: «¡Trilero!»

Pedro Sánchez está habituado a vender humo.

El presidente del Gobierno es de los políticos que tiene el afán de regalarle los oídos a todos aquellos con los que se reúne.

Y en la jornada del 27 de marzo de 2025, en la capital de Francia, sucedió lo mismo, tal y como relató este 28 de marzo de 2025 Carlos Herrera en su programa en la COPE.

El director de ‘Herrera en COPE‘ contó como al inquilino de La Moncloa se le cogió en un renuncio más que grosero:

Carlos Herrera apuntó que el objetivo de llegar al 2% del PIB en materia de defensa era para 2029 y no para este verano:

Bueno, vamos a ver, el Gobierno de España ha dicho que va a tratar de llegar al 2% este mismo verano, cuando se supone que era un objetivo a cuatro años. Esto Pedro Sánchez no se lo ha contado a nadie, desde luego a los españoles no, porque nos trata como niños chicos. Claro, Sánchez seguramente le dijo a Rutte en aquella reunión que mantuvieron: «En el mundo adulto, si ya se está pidiendo un esfuerzo del 3,5%, ¿cómo voy a insistir en que mi 2% no llegará hasta 2029? Pues le digo que voy a tratar de llegar en verano». Lo que pasa es que, como aquí en España vivimos en un chiquiparque en el que Sánchez se ríe de todos. Claro, se rió el miércoles en el Congreso, donde estuvo seis horas para no decir nada.