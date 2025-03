¡Begoña Gómez sin brújula y sin nadie que la defienda!

El caso de Begoña Gómez está en un divertido momento de dimes y diretes entre la cinco veces imputada, el juez Peinado y todas las personas e instituciones afectadas de uno u otro modo. Todo el mundo habla, todo el mundo se queja, más de uno pone barreras a la Justicia y aquí nadie colabora. El juez está trabajando a destajo y, sea cuando sea, de aquí saldrá algo tremendo.

En esas anda la mujer del Presidente, bien asesorada por gente que sabe mucho de Derecho y que no se van a creer que les hubiera podido contratar de no ser primera dama… Así que ahora, la última, es que acusa al juez Peinado, que instruye sus casos, de «saltarse de forma reiterada» las órdenes de la Audiencia Nacional y recurre para que abandone la investigación sobre Air Europa. Ella no quiere que las cosas salgan con transparencia, eso ya lo sabemos de sobra.

Le damos una vuelta al caso con alguien de los que más sabe, Luis María Pardo, presidente de Iustitua Europa, una de las organizaciones presentes en todo el proceso como acusación particular.