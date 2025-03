Lucía Etxebarria lanza una brutal amenaza al fisco tras la torpe reflexión de Pilar Alegría sobre los Presupuestos

Una torpeza que no cayó en el olvido.

El 25 de marzo de 2025, la portavoz del Gobierno Sánchez, Pilar Alegría esgrimió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las cuentas para 2025 deben de llevarse al Congreso de los Diputados de manera consensuada porque llevarlas por llevar sin tener la seguridad de que sean aprobadas acaben siendo rechazadas y, por tanto, supongan hacer perder el tiempo a todos:

Para que el Ejecutivo lleve un proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes Generales debe hacerlo de manera acordada y teniendo en cuenta la realidad parlamentaria. Si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos generar hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados, y, por tanto, a los ciudadanos. Nuestra obligación y en lo que estamos inmersos es en ese trabajo constante y continuo con el resto de las fuerzas parlamentarias para poder volver a aprobar un nuevo ejercicio presupuestario.

La escritora Lucía Etxebarria comentó con mucha guasa que, a partir de ahora, no piensa presentar la declaración de la renta para no hacerle perder el tiempo al inspector y que tampoco su hija se presentará a los exámenes para que el profesor no tenga que gastar tiempo corrigiendo las pruebas:

No voy a presentar la declaración de hacienda por no hacerle perder el tiempo al pobre inspector, y mi hija no se va a presentar a los exámenes por no hacerle perder tiempo a su profesor. https://t.co/Kul5ijEpCZ — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 26, 2025

La reacción en redes fue un unánime aplauso hacia la escritora:

Qué será lo siguiente?. Posponer las elecciones porque somos tontos y no sabemos votar? Hacerles la ola por su «arduo» esfuerzo por negociar los presupuestos.. Nos vienen con el cuento mientras somos + pobres y vemos cómo está la sanidad o la educación. Miserables..Dan miedo. — Eva (@RotelippenSpain) March 26, 2025

Y no voy a pagar mis multas por no hacer perder el tiempo a los funcionarios,ni cumplir con mis obligaciones por no distraer a las autoridades ni a mis supervisores,ni renovar los carnets por no hacer perder el tiempo a los encargados de la oficina — Pedro Andrés Calvete Sanchez (@calvete_sanchez) March 26, 2025

Eso es lo que debemos hacer todos los españoles. No hacer la declaración de la renta. No presentarla….así todos ganamos tiempo. — Fatima Pintos Garcia (@FatimaPintosGa2) March 26, 2025

Yo casi igual y además me ahorro un dinero pues por tener dos pagadores llega Hacienda y me cruje.

Pero sobre todo por no molestar a los empleados de Hacienda.

Da gusto ser tan buena! — Ana Del Olmo (@AnaDelOlmo10) March 26, 2025

Esta gentuza tiene cara dura para dar y tomar . No me explico como hemos permitido los españoles que la clase política no tenga un mínimo de decoro, conocimiento, cultura, educación… y me quedo corta. Ahhhh y estudios porque no demuestran tenerlos. — silvia (@SilviaRomeroMo2) March 26, 2025