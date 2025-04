La bestial comparación de Josema Yuste entre Ayuso y Pedro Sánchez cuando van a verle al teatro

Del 4 de abril al 1 de junio de 2025 en el Teatro Muñoz Seca de Madrid, representa Josema Yuste Que Dios nos pille confesados en su segunda temporada.

El cómico y actor es conocido y reconocido por todo español que se precie, exmiembro del dúo exitoso de los 90, Martes y 13 y, especialmente, un ‘cancelado’ de libro. Por eso nos desplazamos hasta el teatro para charlar con él y meterle un repaso sin ningún tipo de filtros a la política patria en ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital:

«Ser de izquierdas en la cultura te va mejor, hay una creencia de que la cultura tiene que pertenecer a la izquierda, y yo creo que no, la cultura es de la gente y de quien la hace».

Media hora de charla maravillosa sobre la cultura, el teatro, la comedia, la propia vida en sus distintos momentos y, cómo no, los personajes políticos que nos tocan de lleno en este instante. Y es que Josema Yuste no se anda con chiquitas:

«El año pasado aquí se sentó Isabel Díaz Ayuso y mi mensaje fue decir que aquí había una mujer a la que yo amo profundamente, respeto y admiro, y hubo una ovación que no te puedes ni imaginar. Si viniera Pedro Sánchez haría una función exactamente igual y no le presentaría… No le haría ni puto caso».