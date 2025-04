«Hay veterinarios que han tenido que ir al psiquiatra por los problemas que les da Presvet»

Los veterinarios están en pie de guerra por la entrada en vigor del decreto 666/2023 que regula la medicación de los animales, concretamente la distribución, prescripción, dispensación y uso de los fármacos. Todo ello debe hacerse a través de la ya conocida aplicación Presvet, donde los profesionales de la medicina animal tienen que declarar los antibióticos que administran.

Felipe Vilas, el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, ha denunciado que “Presvet genera un problema donde no lo había” ya que es además “una herramienta tan compleja desde el punto de vista burocrático y de gestión que les lleva muchisimo tiempo a los veterinarios”.

En el programa Las Cosas del Comer de Periodista Digital, Vilas ha denunciado también el absurdo de que los veterinarios no puedan prescribir el medicamento que necesita el animal tras pasar por su consulta y sea su dueño el que tenga que recorrer todas las farmacias hasta dar con una que sí venda lo que el animal necesita para curarse. Y todo ello con un gravísimo perjuicio para la salud de la mascota, ya que se retrasa innecesariamente su tratamiento y encareciendo el coste al propietario ya que en las farmacias no se suministran los comprimidos exactos que necesite cada animal, sino cajas con decenas y hasta centenas de comprimidos. Esto, recuerda Felipe Vilas, es absurdo hasta “por generar residuos”.

Ampliando en este ataque absurdo contra la profesionalidad de los veterinarios, en Periodista Digital nos hemos acercado a una clínica animal para conocer de primera mano cómo se trabaja en ellas con la entrada en vigor de esta burocracia. La directora del Centro Veterniario Ohana de Alcorcón, Tania Oncins, nos ha confirmado punto por punto lo denunciado por Felipe Vilas:

«El problema es que el Gobierno nos ha provisto de una lista que se divide en 4 secciones, A,B,C y D y tenemos que poner en primer lugar, aunque sepamos que no va a funcionar, el antibiótico que nos marca el Gobierno, en este caso de la lista D. El problema es que los antibióticos de este listado no funcionan lo suficiente para determinadas enfermedades, porque hay resistencias y aunque sepamos que no va a funcionar, tenemos que poner ese antibiótico en primera instancia. Esto incrementa el tiempo de espera para el animal, puede agravarse la patología y hacerse más aguda e incluso costarle la vida como ya ha pasado con una perrita en Galicia”.