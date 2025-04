Alfonso Rojo rememora lo más crudo como reportero de guerra: «Me ataron las manos con unas bridas…»

Desde su estreno, Alfonso Rojo ha sentado en ‘Tiempo de hablar’ a personajes de gran calado del panorama actual como políticos, escritores, periodistas y abogados.

Con la máquina de escribir como figura decorativa, muy distintiva del director de Periodista Digital, este espacio de entrevistas se ha convertido en el programa estrella de la casa.

La experiencia y garra periodística de Rojo hacen de ‘Tiempo de hablar’ la apuesta más única y personal del mismo.

Hoy, las tornas se cambian, y Alfonso Rojo se sienta en el sillón de los entrevistados en una amena conversación con el histórico realizador Carlos Pecker.

“Escribí muchos libros y tardé en convencerme que Dios no me había llamado por ese camino”

“El reporterismo de guerra siempre fue lo mío”

“La obsesión por el periodismo me viene desde niño”

“Al terminar periodismo me ofrecí a diario 16 me contrataron de auxiliar de laboratorio”

«Me fui a Centroamérica e hice mis primeros reportajes, hacía unos análisis profundos que no servían para nada, aprendí muchísimo»

“Me ataron las manos en la espalda con unas bridas y me tiraron en el suelo de un jeepon, es la única vez en mi vida en que pensé en lo importante”

“Durante tres días me interrogaron sin torturarme”

«En tiempo de talibanes vi ejecuciones con otros periodistas»

«El kit de supervivencia de la Unión Europea es una chorrada, en la guerra no hay papel higiénico»

“Me impresionó la barbarie entre blancos en Yugoslavia”

«La guerra de Yugoslavia impresionó a todos los periodistas de mi generación»

«Reverte dio algunas de las claves de Sarajevo»

«En Chechenia fue una guerra espantosa»

«Dormí un mes y medio encima de patatas»

«La muerte de Julio Fuentes me dolió»

«Esta profesión es una mierda»

«Me he divertido mucho en esta profesión»