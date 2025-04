Circo en el Senado: la exmujer de Koldo se disfraza para no decir ni mu

La exmujer de Koldo no da la cara. No en sentido literal, puesto que ha acudido a la Comisión del Senado que investiga los presuntos delitos de su ex marido, pero ha comparecido tapando su rostro con un pañuelo, cubriendo su pelo con una peluca y llevando gafas de sol.

Además, Patricia Úriz no ha pronunciado palabra alguna tras las preguntas formuladas por la senadora del Partido Popular Ana María Beltrán sobre asuntos tan puntiagudos como la participación de Koldo en el rescate de Air Europa, los pagos de casas a las amantes de Ábalos realizados por Aldama y en los que también intermedió Koldo o el dinero que su ex marido podía haber entregado a las prostitutas que satisfacían el voraz apetito sexual del que fuera numero 2 del PSOE.

Ana María Beltrán le ha preguntado también a Úriz sobre sus relaciones con el actual Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dada su condición de militante del Partido Socialista en Navarra.

Durante todo el interrogatorio, Úriz se ha limitado a sentarse en un lateral de la mesa de comparecientes, guardar silencio y sostener el pañuelo que le tapaba su rostro. Este silencio continuado y la persistencia en ocultarse han llevado a Beltrán a preguntarle a la mujer de Koldo si acaso estaba amenazada por la dirección socialista o si hay algún acuerdo con los mandos de Ferraz según el cual el silencio sería recompensado con la impunidad.