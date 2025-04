Cake Minuesa amenazado de muerte por los etarras: “Si me pasa algo, Marlaska será el responsable”

El periodista Cake Minuesa vuelve a situarse en el centro del huracán mediático tras denunciar amenazas de muerte explícitas por parte de un grupo autodenominado “Euskal Label” y un tal “Dj Nolo”.

En un vídeo difundido en redes sociales, Cake ha mostrado su indignación y, sobre todo, su sensación de desamparo: “Si me pasa algo, Marlaska será el responsable”.

Así advierte con tono serio y directo, señalando al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska como último garante —o no— de su seguridad personal.

La tensión ha subido un peldaño cuando se ha conocido el contenido del vídeo musical retirado por YouTube.

Las amenazas no dejan espacio para la duda: “Vente a Vitoria y te matamos”, proclaman los autores, entre referencias al Pabellón Fernando Buesa y juegos de palabras poco sutiles que buscan amedrentar al reportero.

No se trata solo de bravatas virtuales; Minuesa denuncia la existencia de carteles amenazantes en varios establecimientos de Vitoria, algunos incluso con homenajes a etarras.

El desgaste visible de estos carteles evidencia que llevan meses expuestos sin que las autoridades hayan movido ficha.

Pese a las adversidades —y a las amenazas— Cake Minuesa sigue saliendo cada día a la calle armado solo con su micrófono (y una dosis considerable de sarcasmo), convencido de que preguntar lo incómodo debería ser siempre menos peligroso que callar lo evidente.

https://twitter.com/cakealatake/status/1912392785660879050

Un periodista incómodo para los sectarios

No es la primera vez que Cake Minuesa se enfrenta a situaciones límite.

Su estilo directo, su persistencia ante temas incómodos y su tendencia a irrumpir en manifestaciones, actos políticos y protestas para preguntar lo que otros callan le han convertido en un personaje polémico tanto para la izquierda como para la derecha sindical.

A principios de año fue agredido durante una protesta sindical en Madrid, donde los insultos y amenazas físicas estuvieron a la orden del día mientras la policía optaba por hacer más bien poco más allá del clásico “mirar y dejar hacer”.

El propio Minuesa lamenta lo que considera un doble rasero en la aplicación de la legislación sobre delitos de odio: “¿Qué pasa? ¿Que ahora no existe delito de odio cuando me amenazan a mí? ¿La prensa libre solo es prensa libre de un lado?”.

Las asociaciones profesionales han mantenido, hasta el momento, un silencio ensordecedor.

Marlaska bajo los focos: ¿falta de acción institucional?

En un país donde las amenazas a periodistas deberían levantar ampollas democráticas, sorprende —o no tanto— la tibieza institucional. El Ministerio del Interior, dirigido por Marlaska, no ha emitido aún ningún comunicado público ni ha confirmado medidas extraordinarias para proteger al comunicador. Minuesa insiste en el vídeo: “Ante la indefensión, mi denuncia. Si me pasa algo es culpa tuya, Marlaska. Es culpa de tu ministerio”.

La polémica entronca con una cuestión mayor: ¿está garantizada la seguridad para todos los periodistas por igual en España? ¿O existen zonas grises donde la ideología pesa más que la ley? El caso Minuesa vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites y riesgos del periodismo crítico en contextos políticamente polarizados.

El País Vasco no es territorio virgen en cuanto a presiones e intimidaciones contra informadores incómodos. Sin embargo, el actual clima político parece haber relajado ciertos controles institucionales sobre grupos radicales, especialmente tras las polémicas concesiones penitenciarias y el revisionismo histórico alentado desde algunos sectores.

No hay que olvidar que Cake Minuesa ya fue protagonista mediático tras cubrir temas tan sensibles como la exhumación de Franco o los homenajes a etarras excarcelados. En ambos casos denunció presiones directas e indirectas y una preocupante falta de respaldo institucional cuando su integridad física estuvo comprometida.

Cake Minuesa