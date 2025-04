Antonio R. Naranjo y la ‘carta de amor’ de los periodistas al socialista Pedro Sánchez

El titular de Antonio R. Naranjo se las trae: Carta de amor de los periodistas a Pedro.

Publicada el 26 de abril de 2025, en el Debate, la columna desmenuza la relación entre buena parte del periodismo español y el marido de Begoña.

El veterano periodista y tertuliano feroz en radio y televisión, poniendo en evidencia la pringosa complacencia que la mayoritaria y apesebrada ‘Brunete Pedrete’ tiene con el amo de4l PSOE.

Desde la primera línea, Naranjo no esconde su tesis: existe un clima de “admiración” y “entrega” por parte de algunos periodistas hacia Sánchez, una relación que, lejos de estar basada en el rigor o la crítica constructiva, se mueve entre la fascinación y la sumisión ante el poder. El autor aprovecha para subrayar cómo esta actitud condiciona el debate público y, por ende, la salud democrática del país.

Con este arranque provocador, Naranjo marca el tono del artículo: una mezcla de ironía y análisis mordaz para desenmascarar lo que considera una anomalía profesional. El periodista pone el foco en el fenómeno del “periodismo militante”, ese sector mediático que, según su visión, actúa como altavoz del poder en vez de ejercer su función fiscalizadora.

“Es fascinante comprobar cómo quienes deberían vigilar al Gobierno se han convertido en sus mejores aliados emocionales. El periodista ya no pregunta: consuela. Ya no investiga: interpreta. Ya no señala errores: escribe cartas de amor.”