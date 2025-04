Eduardo Inda vaticina evangélico que las p#t@s precederán a Sánchez y a la cuadrilla del PSOE en el Reino de los Cielos

El periodista Eduardo Inda, uno de los analistas más controvertidos del panorama mediático español, firma en La Razón una columna titulada Sanchistas, las prostitutas os precederán en el Cielo.

La pieza, publicada este 26 de abril de 2025, va al grano desde el primer párrafo.

El director de OKDiario aborda sin rodeos la cuestión de la moralidad en política, recurriendo a una comparación tan provocadora como explícita para subrayar su tesis principal: la superioridad ética de quienes, pese a ser marginados socialmente, mantienen una integridad personal frente a la deriva que él atribuye al sanchismo.

La columna arranca con un giro bíblico para contextualizar su argumento, situando la polémica en un plano tanto moral como social: “Jesucristo, que no era precisamente un fariseo ni un político profesional, dijo aquello de que las prostitutas nos precederán en el Reino de los Cielos. No lo hizo porque sí. Lo hizo para dejar claro que hay quien, pese a vivir al margen de la ley, conserva su dignidad y principios más allá del dinero. Algo que no puede decirse de quienes han hecho del sanchismo su modo de vida.”

En este sentido, Inda utiliza la figura retórica para establecer una comparación contundente entre las trabajadoras sexuales y los militantes o simpatizantes del sanchismo, subrayando lo que considera una falta de escrúpulos por parte de estos últimos.

En uno de los fragmentos más incisivos, el autor sentencia: “Las prostitutas nunca engañan. Van de frente. Cobran por lo que hacen y no lo ocultan. Los sanchistas, en cambio, disfrazan sus intereses personales y sus ansias de poder bajo una retórica vacía y promesas que saben que jamás cumplirán.”

El artículo se desarrolla a través de ejemplos concretos y reflexiones en torno a la actualidad política, donde Inda acusa al entorno del presidente del Gobierno de haber cruzado líneas rojas tanto éticas como legales. “En los últimos años hemos asistido a un deterioro institucional sin precedentes. El sanchismo ha convertido la mentira en moneda corriente y ha dinamitado los consensos básicos sobre los que se sostenía nuestra democracia.”

A medida que avanza el texto, Inda introduce referencias directas a algunos casos recientes —sin especificar nombres concretos en los fragmentos seleccionados— y denuncia lo que califica como una “impunidad” creciente en el seno del poder ejecutivo: “No importa cuántas veces sean pillados con las manos en la masa: siempre encuentran una excusa, un enemigo al que culpar o una cortina de humo tras la que esconderse.”

El desenlace del artículo recoge el tono admonitorio y casi profético con el que Inda quiere cerrar su argumentación: “Quizá algún día los sanchistas comprendan que no basta con ganar elecciones si para ello hay que perder el alma. Tal vez entonces descubran por qué las prostitutas les precederán en el Cielo.”

Claves del enfoque

Inda contrapone frontalmente la autenticidad personal frente a la hipocresía política , usando para ello ejemplos reconocibles por cualquier lector habitual de prensa española.

El texto explora conceptos como redención, dignidad y corrupción, entrelazando referencias morales y sociales.

La columna está marcada por un estilo directo e inconfundible; frases cortas y conclusiones rotundas convierten sus argumentos en auténticos titulares.

La polémica está servida: el artículo busca provocar reflexión e incomodidad sobre el presente político nacional.

Sobre Eduardo Inda

Eduardo Inda, nacido en Pamplona en 1967, es director y fundador de Okdiario y participa asiduamente en debates televisivos como El Chiringuito de Jugones, consolidándose como uno de los periodistas más leídos e influyentes del país. Su estilo se caracteriza por la vehemencia argumentativa y el uso constante de imágenes provocadoras.

Reflexión final

Este artículo —fiel al estilo incisivo del autor— interpela a los lectores invitándoles a cuestionar los límites éticos tanto personales como colectivos. Al elegir un título tan provocador como “Sanchistas, las prostitutas os precederán en el Cielo”, Eduardo Inda propone un espejo incómodo para quienes participan activamente en la vida pública española, recordando que “la integridad puede estar donde menos se espera”.