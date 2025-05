Enfado bestial de Ramón Pérez-Maura: «Las Cortes son una farsa»

La crispación política vuelve a escena en España después del esperpéntico show del pleno del Congreso este 7 de mayo.

Bajo el análisis contundente de Ramón Pérez-Maura, adjunto al director de El Debate, vemos el enfado que provoca la nueva burla de Pedro Sánchez a los españoles. Y le seguirán votando… Su columna, titulada Las Cortes son una farsa, se convierte en un alegato que denuncia el deterioro del parlamentarismo y la deriva institucional que, según su visión, atraviesa el país. El autor sitúa su foco en el funcionamiento de las Cortes Generales y la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, especialmente tras los acontecimientos recientes relacionados con la gestión de crisis del gran apagón.

En el texto, Pérez-Maura lamenta abiertamente la reducción del papel deliberativo del Parlamento. Critica cómo se ha agrupado en un solo debate cuestiones tan dispares como “el incremento en el gasto defensa, el apagón y la crisis del AVE del pasado domingo”, restringiendo además las intervenciones de la oposición a solo 20 minutos. El autor se pregunta retóricamente:

Esta crítica se acompaña de una denuncia sobre las limitaciones impuestas a la oposición y el escaso margen para la contrarréplica, lo que a su juicio ahonda en la sensación de farsa parlamentaria.

Uno de los pasajes más destacados es el análisis sobre la intervención del presidente Sánchez. El columnista afirma que la intervención fue “verdaderamente insultante”, reprochando al presidente presentar como éxito una gestión que para muchos ciudadanos fue caótica. El artículo recoge literalmente:

“O sea, que España se vaya a cero no es incompatible con que la gestión de ese evento sea un éxito. Perdone, presidente. Las cosas no funcionan así. Aquí no tenía que haber habido ningún éxito de ninguna clase. Porque el que no se caiga la red eléctrica no sería un éxito.”