Jamardo destroza a Santaolalla: “Cuando vuestros fascistas nos atacaban os parecía muy bien”

En el plató de Código 10, Sara Santaolalla ha vuelto a escuchar lo que no quiere de boca de María Jamardo. El doble rasero que ella y la izquierda en general cuando se trata de condenar acosos, agresiones o insultos en redes sociales en función de quien los hace y quien los sufre

La polémica Santaolalla lleva semanas haciendo públicos los inaceptables insultos y amenazas que recibe en redes sociales. Mensajes que usa para presentarse como víctima y de paso para criminalizar a todos los hombres en base a malos comportamientos de unos pocos varones.

Tras la catarata de lamentos plañideros que había hecho en antena la novia de Javier Ruiz, la periodista María Jamardo la puso en su sitio:

“Bueno, pues bienvenida al club, querida. Porque hemos sufrido muchísimas muchos años antes que tú cosas peores que las tuyas y nunca te he visto salir a defendernos. Jamás. Te he visto reírte de gente a la que calificas de ‘terfa” y reírte de ellas cuando han sido víctimas de acosos que le han supuesto hasta agresiones en la calle. Quiero recordar que el 14 de abril de este año, Lucía Etxebarría que ha sido compañera nuestra en varios programas, recibió una sentencia por la que se condenaba al pago de una multa de 7.000 euros a dos tuiteros que instigaron una campaña de odio organizada y estructural para que la acosasen por discrepar de los postulados de la Ley Trans. Y por eso se la señaló, se la acosó, tuvo que dejar los programas de televisión, las redes sociales, estuvo psicológicamente afectada y la agredieron físicamente en la calle y no oí ni una sola palabra en su defensa”.

Es en esta parte de la intervención de María Jamardo cuando Santaolalla se pone nerviosa viendo que está quedando en ridículo y trata de cortar el discurso de la periodista gallega interrumpiéndola, ante lo que Jamardo le espeta “Yo no te he interrumpido, Sara, ten un poquito de educación porque yo no te he interrumpido. Tú has dicho absolutamente lo que has querido. Yo quiero terminar mi argumento si no te importa”.

Tras callar a la polemista, Jamardo continúa desgranando casos de acosos en redes sociales a mujeres ante los que ni la izquierda ni Santaolalla dijeron nada:

“Sonia Sierra y Elena Ramallo que son dos profesoras que también están en una campaña para proteger a las niñas del uso y sometimiento que hace la cultura islámica imponiéndoles el hiyab también están siendo víctimas de una campaña de acoso, yo lo he sido, Bárbara Arroyo, compañera de este programa, penalista y abogada, por dar su opinión lo ha sido y nadie ha salido a defenderlas. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo cambiaba de bando y os parecía muy bien. Porque cuando eran vuestros fascistas los que nos atacaban a nosotros resulta que os parecía muy bien”.

Al verse en evidencia, Santaolalla sólo acierta a decir “María no seas cínica”. Y nuevamente sale escaldada porque Jamardo le suelta “Yo no te he calificado. No soy cínica.” Y le recuerda que si en ese programa ha condenado acosos a otros es porque iba a contar los acosos que ha recibido ella.