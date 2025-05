Eduardo Inda sobre el corrupto Sánchez y su cuadrilla de ineptos e incapaces

Eduardo Inda va este 11 de mayo de 2025 directo a la yugular.

El director de OKDiario titula su columna Ineptocracia

Aborda el ya veterano periodista, con contundencia, los males que aquejan al sistema político español bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Inda denuncia la peste de la mediocridad en los órganos del poder y plantea una tesis central: España se ha convertido en una “ineptocracia”, un régimen donde la incompetencia se convierte en norma y se castiga el mérito.

Desde el arranque, Inda sitúa al lector ante una reflexión preocupante:

“Hace no tanto, con Mariano Rajoy sin ir más lejos, había en España un Gobierno de los mejores, un Ejecutivo de gente preparada y honrada. Hoy lo que tenemos es exactamente lo contrario: un régimen formado por incapaces, por personas que han hecho del sectarismo su principal virtud y que abominan del mérito”.

A través de sus líneas, el autor describe cómo los mecanismos meritocráticos han sido sustituidos por criterios clientelares y partidistas.

Analiza la composición del actual Gobierno para ilustrar su diagnóstico: “Jamás hubo ministros tan ignorantes, tan faltos de preparación académica y profesional. Jamás se vio tanta osadía junta en gente tan poco formada. En otros tiempos las carteras ministeriales eran ocupadas por catedráticos, altos funcionarios del Estado o profesionales reconocidos. Ahora cualquier mindundi puede llegar a ministro si es amigo del jefe o miembro destacado del aparato”.

La crítica se extiende al impacto social e institucional de esta tendencia: “Esta ineptocracia ha conseguido lo que parecía imposible: desprestigiar hasta límites insospechados instituciones históricas como el Parlamento o el propio Consejo de Ministros. La falta de nivel intelectual y moral es clamorosa”.

Inda pone especial énfasis en el cambio cultural que supone esta situación para la sociedad española: “En España se premia la sumisión al líder, no la valía; se castiga la independencia intelectual y profesional. Quien piensa por sí mismo es purgado. Quien se arrodilla ante el sanchismo tiene asegurado un futuro dorado en la Administración o en empresas públicas”.

El artículo desarrolla también cómo este fenómeno afecta a los jóvenes y a las nuevas generaciones: “¿Qué mensaje reciben los jóvenes? Que esforzarse no sirve para nada. Que estudiar o trabajar duro es perder el tiempo si no tienes carné del partido o no te sometes al dictado ideológico del momento. Así es imposible construir una sociedad fuerte y cohesionada”.

En otro fragmento significativo, Inda alerta sobre los riesgos a largo plazo para el país: “La consecuencia lógica es el hundimiento nacional. Ningún país puede prosperar si quienes mandan son los peores, si la excelencia está proscrita y sólo los mediocres escalan posiciones”.

La columna incluye una dura valoración sobre las consecuencias políticas e institucionales: “España vive hoy bajo el dominio absoluto del sanchismo más sectario y mediocre. Una oligarquía incapaz de resolver problemas reales pero experta en crear enfrentamientos artificiales para tapar su incompetencia”.

Y finalmente, cierra con una conclusión rotunda que resume todo su diagnóstico: “Mientras no recuperemos el respeto al mérito y al esfuerzo estaremos condenados a ser gobernados por ineptos. La historia nos juzgará por haber tolerado esta degradación nacional”.

Claves conceptuales

Ineptocracia : término empleado por Inda para definir un sistema donde “los peores gobiernan”, desplazando a los más preparados.

: término empleado por Inda para definir un sistema donde “los peores gobiernan”, desplazando a los más preparados. Desprestigio institucional : uno de los efectos señalados como más graves.

: uno de los efectos señalados como más graves. Premio a la mediocridad : análisis sobre cómo se incentiva lo contrario al mérito.

: análisis sobre cómo se incentiva lo contrario al mérito. Pérdida de confianza social : Inda advierte sobre las consecuencias para las nuevas generaciones.

: Inda advierte sobre las consecuencias para las nuevas generaciones. Diagnóstico político: descripción del sanchismo como régimen “sectario”, “mediocre” e “incapaz”.

Extractos clave

A continuación, reproducimos ocho párrafos significativos del artículo original —en cursiva y entrecomillados— junto con su conclusión textual: