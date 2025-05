Repaso de Pepa Millán a Félix Bolaños: “Ustedes son los responsables de las catástrofes que hemos sufrido en España»

Nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y otra vez lluvia de zascas de la portavoz de VOX, Pepa Millán, al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Empezaba fuerte Millán preguntando “En qué trabaja el Gobierno” ante la falta de respuesta a inundaciones, apagones o colapaso en los trenes.

En su respuesta, Bolaños hizo lo que más le gusta: tirar de argumentario y de relato de la España idílica sanchista en la que el empleo crece porque se maquillan los datos del desempleo con los fijos discontínuos, dejando fuera de las estadísticas a 1,4 millones de parados o como si las subidas suicidas del SMI ordenadas por el Gobierno no hubieran provocado que 7.500 PYMES en 2024 hayan quebrado, según denunció Cepyme.

Viendo que Bolaños se puso estupendo, Pepa Milán sacó la artillería pesada:

“Guárdese sus gracias para quien las quiera. Es la pregunta que yo le he hecho y que se hacen millones de españoles que ven cómo una catástrofe se sucede detrás de otra, que ven imputaciones diarias de miembros de este Gobierno y aquí no dimite nadie. A lo que se han dedicado ustedes es a guardarse las espaldas cocinando los datos y por eso ese relato que usted nos cuenta no tiene nada que ver con la realidad que sufren los españoles. Ustedes no pueden pisar Valencia, no pueden pisar ni una estación de tren porque son los principales responsables de las últimas catástrofes que hemos sufrido en España. Sánchez compareció la semana pasada para decir prácticamente que había que dar las gracias por el apagón. Se siguen escudando en que Red Eléctrica es una empresa privada. Tan privada como que ustedes colocaron a su presidenta. Y venden nuestra soberanía sabiendo que España tiene reservas pero no las podemos explotar porque ustedes lo prohiben con sus infames leyes climáticas. Con el PSOE España ha dejado de funcionar. Todo lo que pasa por sus manos acaba convirtiéndose en un caso de corrupción o negligencia que terminan sufriendo todos los españoles que cada vez pagamos más impuestos. Complejo de pobres, que diría su compañero Ábalos. Han terminado con todo lo que estaba bien. Desde la independencia judicial hasta los trenes”.