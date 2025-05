El coronel Pedro Baños cuenta toda la verdad detrás de su brutal agresión

Hace justo un mes, allá por el 23 de abril de 2025, que el mediático coronel Pedro Baños sufrió una agresión sin venir a cuento cuando firmaba ejemplares de su última obra en la feria del libro de Barcelona.

Así lo contaba en su día:

«Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi. Ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones. Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender. Gracias».