Guadalupe Sánchez se lamenta por la reacción ante el PSOE criminal: «Anestesiados y cobardes»

La tesis de Guadalupe Sánchez de este 29 de mayo es directa y dura.

La analista no ha dudado en calificar al PSOE de “criminal”, en vista de los acontecimientos que se abalanzan unos sobre otros a diario con el Gobierno como penoso protagonista, pero a la vez lamentando que no haya reacción a lo que considera una sociedad «anestesiada» y unas instituciones «cobardes».

En su artículo en The Objective titulado ‘Mafia o democacia’, Guadalupe denuncia la falta de reacción ciudadana y civil ante lo que considera un proceso de degradación democrática sin precedentes. Utiliza términos como “anestesiados” o “cobardes” para describir tanto a los votantes como a una parte importante del espectro mediático e institucional, incapaces –según ella– de plantar cara a lo que define como una deriva criminal del socialismo español.

Su primer párrafo es colosal:

«La democracia española hiede. La degradación institucional, económica y moral inherente al socialismo no sólo no ha encontrado freno, sino que lo ha impregnado todo y generado en torno a ella su propio ecosistema. Un hábitat perfectamente adaptado a sus intereses, donde las reglas del juego democrático ya no sirven para garantizar ni igualdad, ni justicia, ni transparencia, sólo para blindar al sanchismo y a sus socios».