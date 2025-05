Vea cómo Bertrand Ndongo defiende a una periodista de laSexta asediada en la protesta contra Sánchez

Fue tremendo ver, en las protestas en Moncloa de este 29 de mayo, cómo Bertrand Ndongo calla la boca a todos los bocazas de la izquierda mediática, incluyendo a los Ferreras y Cintora de turno.

Mientras algunos de los manifestantes asediaban a los reporteros de laSexta o de TVE (Malas Lenguas), el reportero de Periodista Digital pidió respeto para su trabajo teniendo incluso que llevarse alguna bronca de los que les molestaban.

Ya ven, ese agitador de ultraderecha, ese activista al que quieren echar del Congreso, el mismo que frenó con solo un brazo las acometidas de Antonio Maestre, erigiéndose en nombre de la ética periodística trascendiendo ideologías y pidiendo respeto en nombre de la libertad de prensa.

¿Ustedes se imaginan a María Llapart, Esther Palomera o Carlos Cué haciendo algo parecido defendiendo a Bertrand Ndongo?

No solo eso, sino que reirían la agresión.

Así son de hipócritas en la izquierda mediática.

Un acto de coherencia profesional

El incidente, ocurrido en las últimas horas, ha puesto de manifiesto la compleja relación entre periodistas de diferentes líneas editoriales en un contexto de alta tensión política. Ndongo, que habitualmente cubre información política y social desde una perspectiva conservadora, no dudó en intervenir cuando vio que dos compañeras de profesión —una de La Sexta y otra del programa «Malas Lenguas» de RTVE— estaban siendo hostigadas por manifestantes.

«Si soy un ‘traidor’ por evitar males mayores a dos chicas periodistas de La Sexta y del programa ‘Malas Lenguas’, lo asumo», escribió Ndongo en sus redes sociales tras el incidente. Con estas palabras, el periodista camerunés nacionalizado español dejaba clara su postura: la solidaridad profesional está por encima de las diferencias ideológicas.

Lo paradójico de la situación es que, como el propio Ndongo señala, tanto La Sexta como RTVE han sido medios especialmente críticos con su trabajo. «Y eso, que, en ambos medios, La Sexta y RTVE, le han puesto como no digan dueñas», recoge la información publicada sobre el incidente.

La doble vara de medir en el periodismo español

El gesto de Ndongo cobra especial relevancia cuando se contextualiza en el marco de las recientes polémicas sobre acreditaciones periodísticas. Apenas un día antes, el mismo Ndongo se había pronunciado sobre la posibilidad de retirar acreditaciones a ciertos periodistas considerados «acosadores» por el PSOE, en referencia a un incidente con Esperanza Aguirre.

La situación pone de relieve lo que muchos consideran una doble vara de medir en el tratamiento a los profesionales de la información. Mientras algunos sectores piden la retirada de acreditaciones para Ndongo y otros periodistas como Vito Quiles (de Eda TV) en La Moncloa, el reportero de Periodista Digital ha demostrado con hechos que su compromiso con la libertad de prensa trasciende las afinidades políticas.

«Sé que si eso me llega a pasar en un acto de la izquierda, nadie me hubiera defendido, porque son animales. Nosotros no lo somos, no somos como ellos», afirmó Ndongo en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con imágenes del incidente.

Un contexto de alta tensión política

Este episodio se produce en un momento de particular crispación en la política española. Las recientes informaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con el presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez han intensificado las protestas ciudadanas, mientras que en el Congreso de los Diputados se viven momentos de gran tensión, como muestran algunos vídeos que circulan en redes sociales.

La actuación de Ndongo refleja una realidad incómoda: en un panorama mediático cada vez más polarizado, los periodistas se enfrentan a hostilidades crecientes durante el ejercicio de su profesión, independientemente de su línea editorial.

La libertad de prensa en el punto de mira

El incidente protagonizado por Bertrand Ndongo pone sobre la mesa un debate fundamental sobre la libertad de prensa y el respeto al trabajo periodístico. En un momento en que los medios de comunicación son frecuentemente señalados por políticos y ciudadanos como parte del problema, gestos como el de Ndongo recuerdan la importancia de defender el ejercicio del periodismo más allá de las diferencias ideológicas.

Este episodio contrasta con otros incidentes recientes que han salpicado el panorama mediático español, como los intentos de agresión que supuestamente protagonizó Antonio Maestre contra el propio Ndongo, según recogen algunos medios digitales.

La defensa de las dos periodistas por parte de Ndongo adquiere así un significado que trasciende lo anecdótico: en tiempos de trincheras ideológicas, la solidaridad profesional emerge como un valor fundamental para preservar la integridad del periodismo.