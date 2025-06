El Gobierno Sánchez pone a toda marcha la máquina del fango y el ‘ciclo del bulo’ para tapar a Leire y las corrupciones del PSOE

La máquina del fango a toda marcha.

La crisis desatada por las grabaciones de Leire Díez, la denominada «fontanera» del PSOE, unida a la vergonzosa pifia del bulo de la bomba-lapa han colocado al Gobierno del marido de Begoña al borde del abismo.

El escándalo, que estalló hace apenas una semana tras la publicación de unos audios en los que Díez aparece hablando con un empresario investigado información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha provocado un auténtico terremoto político que amenaza con agravar la crisis institucional que viven el PSOE y sus acólitos.

Óscar López, exdirector de Paradores, ministro del gobierno Sánchez y candidato sin demasiadas posibilidades a la presidencia de la Comunidad de Madrid, López ha asumido entusiasta el desangelado papel de mecánico la “máquina del fango” de La Moncloa.

¿Su misión?… encabezar una ofensiva para desviar la atención de los escándalos y tropiezos del gobierno socialista, intentando tapar las pifias con un manto de distracciones y acusaciones contra adversarios políticos.

Leire Díez, militante socialista con vínculos con altos cargos del partido, mantuvo reuniones con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el caso Hidrocarburos, a quien ofreció supuestos «favores judiciales» a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones sensibles que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.

A Oscar López le crece la cabeza cuando miente…, que su cabeza no nos impida ver el bosque de bulos del PSOE 😂😂 pic.twitter.com/prsOsP2x3r — Alonso Quijano 🇪🇸 🇪🇸 (@Lonspe1) June 1, 2025

La reacción del PSOE: expediente y distanciamiento

La respuesta del PSOE llegó con retraso. No fue hasta el miércoles 28 de mayo, casi tres días después de que estallara el escándalo, cuando Ferraz decidió abrir un «expediente informativo» a Leire Díez. En un comunicado, el partido señaló que esperaba incorporar a ese expediente «la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado y de la que hasta la fecha solo se conocen algunos cortes».

La dirección socialista ha insistido desde el primer momento en que Díez actuaba a título personal y no como representante del partido, calificándola como «afiliada de base». Sin embargo, numerosas fotografías publicadas muestran a Díez junto a Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Patxi López, Santos Cerdán y otros altos cargos del PSOE, lo que ha puesto en entredicho esta versión.

Según fuentes internas, el partido está «realizando un análisis técnico para cuantificar económicamente el daño reputacional» ocasionado por los titulares de diversos medios de comunicación, sugiriendo posibles acciones legales futuras. Esta estrategia defensiva ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de desviar la atención del fondo del asunto.

La estrategia de Moncloa: contraataque y polarización

Mientras el PSOE gestiona internamente la crisis, Moncloa ha optado por una estrategia de contraataque que sigue el patrón de lo que algunos medios han denominado «ciclo del bulo». Este mecanismo consiste en lanzar acusaciones contra la oposición para desviar la atención de los problemas propios y polarizar el debate público.

En este contexto, Óscar López, director del Gabinete de la Presidencia, se ha convertido en uno de los principales artífices de esta estrategia. El que fuera presidente de Paradores y ahora responsable de combatir las «fake news» desde Moncloa, ha sido señalado como el coordinador de una campaña destinada a contrarrestar el impacto mediático del caso Leire Díez.

La táctica empleada por el equipo de López sigue un guion ya conocido: minimizar la importancia del escándalo, cuestionar la credibilidad de los medios que lo publican y, finalmente, lanzar contraacusaciones contra la oposición para desviar el foco mediático. Todo ello mientras se evita dar explicaciones directas sobre el fondo del asunto.

Tensiones internas y críticas de los socios

La gestión de esta crisis ha provocado también tensiones internas entre Moncloa y Ferraz. Mientras el equipo presidencial apuesta por una estrategia más agresiva de contraataque, algunos sectores del partido consideran que sería más adecuado adoptar una postura más transparente y dar explicaciones claras sobre lo ocurrido.

A estas tensiones se suman las críticas de los socios parlamentarios del Gobierno. Podemos ha reclamado «explicaciones públicas» al PSOE sobre el papel de Leire Díez, considerando «preocupante» que «el PSOE haya ignorado durante años la existencia de las cloacas policiales cuando afectaban a otras formaciones políticas».

En un comunicado, la formación morada señaló que «las informaciones conocidas en los últimos días reflejan reuniones anómalas y conversaciones por las que el Gobierno debe dar explicaciones, especialmente habida cuenta de que, en ellas, Leire Díez parece ofrecer tratos cuyo cumplimiento implicaría al Ejecutivo».

El silencio de Pedro Sánchez

Uno de los aspectos más llamativos de esta crisis ha sido el silencio del presidente Pedro Sánchez, quien no ha comparecido públicamente para dar explicaciones sobre el caso pese a las demandas internas y externas. Esta ausencia ha alimentado el desconcierto en las filas socialistas, donde algunos cargos se preguntan quién permitió que esta presunta «fontanera» operara con tanta libertad.

La falta de explicaciones por parte del presidente contrasta con la actividad frenética de su equipo de comunicación, centrado en desviar la atención hacia otros asuntos y en atacar a la oposición. Esta estrategia, sin embargo, no parece estar dando los resultados esperados, ya que el caso sigue ocupando un lugar destacado en la agenda mediática.

El papel de Óscar López en la estrategia comunicativa

Óscar López, director del Gabinete de la Presidencia, se ha convertido en una pieza clave en la estrategia comunicativa del Gobierno. Tras su etapa como presidente de Paradores, López asumió la responsabilidad de coordinar la respuesta del Ejecutivo a lo que desde Moncloa consideran «campañas de desinformación».

Sin embargo, su gestión ha sido cuestionada por diversos sectores, que le acusan de utilizar las mismas tácticas que supuestamente combate. La estrategia de López parece basarse en la teoría de que la mejor defensa es un buen ataque, lanzando acusaciones contra la oposición para desviar la atención de los problemas propios.

Esta táctica, que algunos analistas han denominado «máquina del fango», consiste en generar ruido mediático para diluir el impacto de las informaciones comprometedoras. El objetivo no es tanto desmentir las acusaciones como crear un clima de confusión en el que resulte difícil discernir la verdad.

Un pasado en Paradores y una carrera al servicio de Sánchez

López, quien estuvo al frente de Paradores entre 2018 y 2021, no llegó a ese puesto sin levantar cejas. Su nombramiento, orquestado por el propio Sánchez, fue visto por muchos como una jugada estratégica para colocar a un fiel aliado en una empresa pública clave. Sustituyó a Ángeles Alarcó, y no sin polémica, ya que algunos señalaron que su llegada respondía más a lealtades políticas que a méritos profesionales. Durante su gestión, Paradores enfrentó críticas por decisiones que, según detractores, no siempre priorizaron la estabilidad de la empresa. Sin embargo, López salió de allí para escalar al rango de ministro de la Función Pública, un puesto que lo ha mantenido en la órbita de Sánchez y, de paso, en el centro de las tormentas políticas.

En X, las opiniones sobre López son un auténtico ring de boxeo verbal. Por un lado, se le describe como un fontanero político, alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio para proteger al gobierno.

Por ejemplo, se le acusa de impulsar narrativas como la de la supuesta “bomba lapa” vinculada a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, un bulo que involucró a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que fue desmentido rápidamente.

Según usuarios en X, López no solo no rectificó, sino que dobló la apuesta, alimentando la percepción de que es un “fabricante profesional de bulos” al servicio de Sánchez.

Un expediente que avanza lentamente

Mientras tanto, el expediente abierto a Leire Díez avanza con lentitud. Según fuentes del PSOE, la militante declarará esta semana ante el equipo jurídico del partido, aunque no se ha precisado el día exacto. Una vez recopilada toda la información y las alegaciones de Díez, un abogado elevará el asunto a la Comisión de Ética y Garantías.

El partido se escuda en la protección de datos para no dar detalles del proceso interno, lo que ha sido interpretado por algunos como una estrategia para ganar tiempo. La cautela se ha convertido en la protagonista en Ferraz, donde evitan pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras esperan que el temporal amaine.

Esta actitud ha sido criticada por diversos cargos internos, que no entienden por qué el partido no actúa con más contundencia. La apertura del expediente, que podría contemplar la expulsión de Díez del PSOE, llegó tras días de presiones internas y externas, lo que ha alimentado las sospechas sobre la posible connivencia o, como mínimo, pasividad de la dirección.

El impacto en la opinión pública

El caso Leire Díez ha supuesto un duro golpe para la imagen del PSOE y del Gobierno, en un momento especialmente delicado por la acumulación de frentes judiciales que afectan al entorno del presidente. La gestión de esta crisis podría tener consecuencias electorales a medio plazo, especialmente si se confirma la percepción de que existe una estrategia coordinada para interferir en investigaciones judiciales.

La oposición, por su parte, ha aprovechado este escándalo para reforzar su discurso sobre la supuesta degradación institucional propiciada por el Gobierno. El PP ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez en el Congreso, mientras que Vox ha ido más allá al pedir la dimisión del presidente.

En este contexto, la estrategia de contraataque desplegada por Moncloa podría resultar contraproducente si es percibida por la opinión pública como un intento de eludir responsabilidades. El caso ha puesto de manifiesto, una vez más, la polarización extrema que caracteriza el actual panorama político español, donde cada escándalo es interpretado desde posiciones partidistas irreconciliables.

Datos curiosos sobre el caso

El término «fontanera» aplicado a Leire Díez hace referencia a su supuesto papel como operadora política en las sombras, encargada de «arreglar» problemas de forma discreta, al igual que un fontanero repara tuberías sin que se note su intervención.

Las grabaciones que han desatado el escándalo se realizaron presuntamente en el despacho de un abogado, lo que ha planteado dudas sobre su legalidad y admisibilidad como prueba en un posible procedimiento judicial.

Según las informaciones publicadas, Díez ocupó en el pasado el cargo de titular de Relaciones Institucionales en Correos, lo que evidencia sus vínculos con la administración pública más allá de su condición de «simple militante» que ahora defiende el PSOE.

El caso ha coincidido con un momento de especial tensión institucional entre el Gobierno y la UCO, tras las investigaciones de esta unidad en casos que afectan al entorno del presidente, como el de su esposa Begoña Gómez o su hermano David Sánchez.