Susana Díaz incendia Ferraz asestando un varazo al PSOE por la fontanera Leire Díez

Sigue el escándalo de Leire Díez, la ‘fontanera jefe’ de Ferraz que ofrecía acuerdos con la Abogacía y Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO.

Mientras el PSOE sigue como un avestruz con la cabeza escondida sin dar explicaciones ni actuar. Rechina y huele que apesta, incluso los socialistas observan con asombro como el partido se comporta como si fuera una mafia criminal.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, no daba crédito a la actuación de su partido en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Para la senadora, el PSOE “va tarde” y no tiene “un pase más” ni dentro ni fuera del partido. Sobre Leire Díez, considera que «estos personajes hacen mucho daño a las organizaciones y a las personas».

La fontanera de Ferraz está dañando la imagen ya de por sí denostada del PSOE. Según Díaz, la formación está “fuera de plazo” por lo que respecta a las reacciones del partido por las conductas de la militante.

«El PSOE va tarde y esto ya no tiene ni un pase más dentro o fuera del partido […] No puede permitirse esto, el PSOE no puede pagar este coste por esto».