La ‘Operación León Resurgente’ contra Irán refuerza la leyenda del Mossad en Israel

Otro nombre que sumar a la leyenda.

La última operación de Israel contra Irán, que ha borrado del mapa a altos dirigentes militares y a los principales expertos nucleares del régimen de los ayatolás, se llama oficialmente «Operación León Resurgente» (en hebreo, «Am KeLaví«, que significa «un pueblo cual león«).

En la madrugada del 13 de junio de 2025, una serie de explosiones estremecieron Teherán y otras ciudades iraníes.

El operativo, dirigido conjuntamente por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Mossad, marcó una nueva etapa en la guerra encubierta entre Israel e Irán.

Los ataque no solo destruyeron infraestructuras críticas y eliminaron altos mandos iraníes: consolidaron aún más la leyenda que envuelve al servicio secreto israelí.

La leyenda del Mossad —forjada a base de éxitos reales y exageraciones mediáticas— no es solo un instrumento propagandístico: también constituye un escudo psicológico para Israel y un elemento disuasorio frente a sus adversarios.

Las imágenes difundidas por el propio Mossad, mostrando agentes desplegando drones desde bases clandestinas en territorio iraní, ilustran una sofisticación operativa que alimenta tanto el temor como la admiración internacional.

Los analistas coinciden: estas acciones elevan el estatus casi mítico de la agencia y demuestran cómo la tecnología y la inteligencia pueden redefinir los equilibrios estratégicos en Oriente Medio.

🚨Operation Rising Lion, launched by Israel on June 13, 2025, was a large-scale preemptive military campaign targeting Iran’s nuclear and military infrastructure, codenamed Am KeLavi (“Nation like a Lion”). pic.twitter.com/7w8jXstSJJ

— Patriot in Chief🦅🇺🇸 (@Patriot_N_Chief) June 13, 2025