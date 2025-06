La dialéctica del amo y el esclavo descansa en que el amo depende del esclavo tanto mas que él mismo, si puede amenazar con revelaciones indeseables. Este es el genio político de las electrodosis que dimanan de Cerdán, Abalos y García que tienen al Calígula de La Moncloa cogido por los huevos, por si no se le hubiera adelantado Mohamed VI con el Pegasus. No importa que el sátrapa cuente con una trayectoria propia de un cacique prostibulario cuando su residencia heterooficial se benefició del dinero prestado del negocio de prostitución de su suegro heredado por su amada Begoña, para venir ahora a terminar como P. Sánchez. El socio de Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso Egurrola, el empresario con el que Santos Cerdán, se iba «de fiesta en fiesta gastándose la pasta» por Madrid, no es simplemente alguien que pergeña presupuestos inflados, hasta la extenuación, de obras que no entiende, que consienten las Chivites socialistas, si no un exitoso empresario que provee carne fresca por catálogo, y perversiones del tipo Flor de Lis, — all you can wish–, que administra recursos de un complejo entramado de 16 burdeles de prostitución distribuidos por toda España y una estafa a Hacienda de 450 millones de euros, a través del mercado negro de la droga y la prostitución. ¿Cómo habría de entenderse que un partido arruinado disfrutara hoy de cartera para sostener nuevas elecciones sin endeudarse? ¿Acaso se ha beneficiado de la venta de pulseras patrioticas?

Y Sánchez que se beneficiaba de la extorsión, trata de evitar sucumbir como el alguacil alguacilado a la amenaza de extorsión. Un delito esconde otro, ni de Begoña ni de David Sánchez se habla ni siquiera mientras suena la Danza de las Chirimoyas. Es tan ridículo e inverosimil que triunfe la estrategia de huir hacia adelante que Sánchez se enfrenta al desvelamiento de la trama, tan ridículo es manejar de anécdota el propósito de una corrupción irrefrenable que no le alcanzará la solicitud de un perdón cínico con una cara maquillada a propósito. Sánchez ha ido purgando a su tiempo a cuantos se han cruzado en su camino, Adriana Lastra, Susana Díaz, Eduardo Medina, y líderes menores como Luis Tudanca o Tomás Gómez, y un largo etcétera desde que escondiera urnas en octubre de 2016, aupado ahora por la triada capitolina que engordaron el respaldo a Sánchez para cobrárselo después. Sánchez está sujeto cuando menos a una responsabilidad objetiva, es el Rolo Tomasi de Los Angeles Confidencial que siempre se sale con la suya, dueño de Flor de Lis, en esa película musicada por Goldsmith que anticipa la historia del suicida Epstein. A Sánchez no le pesan los asesinatos de la DANA o del apagón. Y Cerdán continúa de la mano de Ana María Fuentes con condenas penales. La tentación del esclavo atrapado en la red es suicidarse o desvelar casualmente sus conversaciones con el canalla que tenemos por presidente. Una intromisión en la intimidad, según Oscar López, si no fuera porque responde al propósito de sus actores.

Solo le queda huir a la República Dominicana donde Begoña ha anticipado la colocación de los capitales que proceden del blanqueo de sus delitos, acompañando cual Clara Petacci a su Mussolini. No en vano ha disfrutado de mas viajes con el Falcon, declarados secretos por su benefactor y socio. Huyendo hacia delante en una vorágine para el que debe intuir una salida al modo socialista, la Escuela Zapatero, proveyéndose de recursos para la nueva etapa de su vida a resguardo de alguno de los sátrapas que todavía pueblan la tierra del contubernio de Puebla, o al amparo del presidente de la República Dominicana Luis Abinader, que administra pasaportes y dobles nacionalidades incluso a José Bono, que declaraba en 2017 que: «Pedro Sánchez no puede coser el PSOE: tiene aguja, pero no tiene hilo, (…) un bluf». La pérdida de la fe cristiana ha dejado al desnudo la inmudicia de esta suerte de eyaculadores que se mean en la dignidad de la nación y la confianza ciudadana. Otra opción es pedir asilo político en Cataluña. No esperaremos a la damnatio memoriae para llevar a este cínico contumaz frente a la justicia.

Los modos artesanales de la prostitución conviven con las formas de producción digital de Only Fans. No se va a escandalizar mas de lo ya escandalizada la sociedad española por mas que un día apareciera ni la sodomía ni la pederastia de sus esbirros monclovitas, en medio de esas feministas de pacotilla, como Isabel Pardo de Vera, que alimentan la red de cómplices figurantes de un gobierno que es feminista porque es socialista y dá empleo a prostitutas. Existe una gran coherencia entre quienes mantienen su yugo con el silencio cómplice y la grabación oportuna y la defensa de la transexualidad y el lobi gay que alimenta cargos de la televisión pública o crea las condiciones para el tráfico de influencias en Extremadura. La tríada capitolina merece por ello un reconocimiento al documentar una corrupción con una intensidad tan profunda y una extensión tan amplia que dificilmente podrá Sánchez comprar el silencio aunque le asista un Constitucional amañado por un profesional anti-constitucional como Conde Pumpido y le entregue la persecución del delito a un fiscal general comprado e imputado. No es ajena Maria Chivite a esta escuela de la propaganda del Insomnio, la palabra que identifica la ideología Woke, que patrocinó el programa SKOLAE, suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por adoctrinar sobre sexo promoviendo la masturbación de menores y facilitando su entrega a pederastas. Es el tipo de política socialista, caldo de cultivo para el consumo de pornografía y violencia sexual en las redes sociales, el sometimiento a los mercaderes pedófilos que circulan en los locales del hole club y la prostitución.

María Chivite lloraba histéricamente al enterarse de la muerte política de Santos Cerdán, el mismo que amañaba los contratos, entre otros, por 76 millones en infraestructuras de Navarra que a su vez promovía, gracias a la participación de la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pamplonica Elma Saiz, los amaños con la empresa Servinabar donde un tal Antxon Alonso, el mismo que compartía la propiedad y los dividendos de su empresa con Santos Cerdán. Un sistema impoluto de blanqueo sexual de capitales de los prostíbulos españoles de la red, el mismo sujeto proveedor de las cortesanas que nutrían los pisos de intercambio de fluídos de la trama porno de los diputados, amigos y conocidos del partido socialista, donde Tito Berni, Ábalos y muchos otros hacían catálogos de mujeres de vida licenciosa, catálogos que se nutrían de las redes clientelares y empresariales de políticos y empresarios que están conectados con el caso Prostitutas. Toda una cadena de favores que Koldo, como buen cancerbero de prostíbulos, proporcionaba en los amaños a empresarios para que estos a su vez repartieran las mordidas y las «mamadas» de las arcas púbicas donde Jéssica Rodríguez, se colocaba en las empresas Ineco y Tragsatec; Claudia Montes (Miss Asturias 2017) y Andrea de la Torre, en Logirail, filial de Renfe, y Nicole Neasccu, ex madame y ex empleada de Emfesa, otra entidad pública encontrando un solaz retiro alejadas de las camas con desconocidos para yacer con exclusividad en las camas patera de sus chaperos ministros, diputados y colegas. El estilo parador de Teruel conviviendo al tiempo que reuniones socialistas, sin dañar la infraestructura del hotel con sus devaneos sexuales y camas redondas.

Algo huele a podrido en La Moncloa, huele a que Sánchez podría ser propenso a algún tipo de película de sexo y corrupción, quizás lo que más tema ahora; el resto le resbala al Presidente Teflón, ¡anécdotas!, persecución implacable de la ultraderecha impía. La prostitución no lleva IVA. A las prostitutas se las folla pero se vota contra ellas. No es interés de Sánchez regular esta actividad, para que María Jesús Montero pueda repercutir un impuesto IVA con el peligro de que lo oculto se haga transparente a la Hacienda Púbica, que condona deudas tributarias previo pago de mordidas. Sube la inflación, menos la luz que se apaga para que no se vea lo que ocurre tras las luces de neón donde los miembros viriles del PSOEZ se enardecen. Son cosas. Koldo desvela «recados» de Pedro Sánchez: «Me pidió cosas a través de José (Ábalos). Las hice y he desaparecido». No es de extrañar que pidiera Koldo una paga extra, lo ha hecho «tan bien» que solo pide algo «por su parte». «Os quedan 4 años para poder hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas de muchas formas», sentencia.

Son las mismas cosas que ocurren en un Estado nutrido de traficantes de seres humanos y drogas, extinguiendo las unidades de la Guarcia Civil, destruyendo sus recursos, y persiguiendo a quienes investigan la fontanería del PSOEZ. Un Only Fans socialista que comanda el número 1, el mismo que elige a sus ministros con su mano izquierda y dice no saber qué hace su mano izquierda. El Estado se defiende también en las cloacas dijo Felipe González con ocasión del GAL. Cualquier día cogerá el Falcon para no volver si no le trae de vuelta la Justicia. Pero se acerca implacable.