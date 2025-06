¡EL PP PODRÍA ESTAR GOBERNANDO! Máxima tensión, debate brutal

Feijóo podría estar gobernando si le hubiera prometido a los independentistas de Junts la amnistía.

Al final esa frase encierra algo tan perverso como certero y realista.

Al final, la aritmética parlamentaria y la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez generaron una renovación de un Gobierno que, ya lo están viendo, va camino de ser un grupo de corruptos con patas.

Es una semana más infame para Pedro Sánchez esta vez haciendo el ridículo a nivel internacional en la reunión de la OTAN, y enemistándose con Donald Trump quien sabe si irreparablemente.

Una semana infame -otra más- de Sánchez

La política española ha vivido del 23 al 27 de junio de 2025 una de esas semanas que harían sudar hasta al más curtido de los estrategas de Moncloa. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha estado en el ojo del huracán mediático y político por múltiples frentes abiertos que amenazan con desestabilizar su mandato y agitar aún más el panorama institucional español.

El escándalo de corrupción que azota al PSOE desde hace meses ha dado un giro dramático estos días. La llamada “Operación Delorme” —popularmente conocida como “caso Ábalos”— ha puesto contra las cuerdas no solo a antiguos ministros, sino al mismísimo núcleo duro de Sánchez. Las investigaciones han destapado una supuesta red de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos millonarios, salpicando a figuras como el exministro José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, hasta hace nada secretario de Organización socialista y hombre de la máxima confianza del presidente. Cerdán, tras la presión mediática y política, se vio obligado a dimitir y entregar su acta de diputado.

Ante la magnitud del escándalo, Sánchez optó por pedir disculpas públicas e iniciar una auditoría interna en el partido, pero se niega rotundamente a convocar elecciones anticipadas o asumir responsabilidades personales directas. La oposición, encabezada por Partido Popular y Vox, exige su dimisión inmediata y lo acusa sin ambages de liderar “un gobierno corrupto”. Por si fuera poco, Compromís —antes aliado en Sumar— ha abandonado el grupo parlamentario citando los casos de corrupción como detonante clave para romper con la coalición progresista.

El frente internacional: Trump mete el dedo en la llaga

Como si la crisis interna no fuera suficiente, el escenario internacional le ha dado un nuevo quebradero de cabeza al Gobierno. En plena cumbre de la OTAN en La Haya, Donald Trump —imparable en su retorno a la escena global— ha amenazado a España con represalias comerciales si no eleva su gasto militar al 5% del PIB, cifra que ni siquiera Alemania se plantea alcanzar. Sánchez respondió con firmeza defendiendo la soberanía nacional: “Queremos tender puentes, no romperlos. Somos un país solidario”, afirmó desde Bruselas mientras se convertía en inesperado abanderado europeo frente al trumpismo rampante.

Esta postura ha generado tensiones tanto dentro como fuera del país: mientras algunos ven en Sánchez un líder capaz de plantar cara a Washington y defender intereses europeos, otros lo acusan de poner en peligro alianzas estratégicas fundamentales para España.

Rupturas internas y desgaste parlamentario

En el Congreso, el ambiente se ha vuelto irrespirable. El pleno extraordinario sobre corrupción ya tiene fecha: el 9 de julio. Allí deberán comparecer tanto Sánchez como varios exministros para dar explicaciones sobre los contratos bajo sospecha y las comisiones ilegales. El PSOE, con apenas 152 escaños junto a Sumar en un Parlamento de 350, camina por la cuerda floja y depende cada vez más de pequeños partidos y apoyos volátiles que ahora parecen escurrirse entre los dedos.

Los llamamientos internos al adelanto electoral crecen: históricos socialistas como Felipe González o barones regionales han empezado a mover ficha públicamente para forzar un cambio de rumbo antes de las municipales y autonómicas previstas para 2027. Las encuestas reflejan un creciente desencanto ciudadano ante la sucesión ininterrumpida de escándalos.